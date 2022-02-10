Три криптовалюти з-поміж найбільш недооцінених на ринку

Заробляти гроші на крипторинку сьогодні непросто. Однак, щоб напевно заробити мільйони, варто купувати недооцінені та невідомі монети, які в зрештою вибухнуть у майбутньому. Пояснимо, чому недооцінені монети часто є ідеальним варіантом:

Потрібен час, щоб на ринку розкрили справжню вартість цих монет, і якщо ви придбали їх раніше, ви заробите гроші.

У більшості випадків недооцінені монети, як правило, залишаються поза радаром інвесторів і не отримують великого охоплення.

Більшість недооцінених монет можуть вибухнути за кілька тижнів, але іншим можуть знадобитися місяці або роки, щоб повністю розкрити їхній потенціал.

Для тих, хто цікавиться цими недооціненими монетами, ми підготували список із трьох найкращих:

Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) — це інноваційний блокчейн, який забезпечує взаємопов’язану екосистему для ігор на блокчейні. По суті, він прагне створити продуману інфраструктуру для розвитку блокчейн-ігор у майбутньому.

Джерело даних: Tradingview

Також цю монету вважають важливою частиною метавсесвіту. Її ринкова капіталізація становить 1,8 мільярда доларів, і ENJ ще має куди зростати. На момент виходу статті токен торгувався за 2,16 долара.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) сам по собі не є малим проєктом. Його ринкова капіталізація наразі становить близько 3 мільярдів доларів. Окрім того, це один зі старих блокчейн-проєктів. Однак монета ще не розкрила повністю свій потенціал.

Filecoin створили, щоб надавати децентралізоване зберігання файлів. Оскільки все більше зростає занепокоєння щодо конфіденційності та інформаційної безпеки, то децентралізоване сховище буде в центрі уваги. Цілком ймовірно, що у майбутньому токен FIL отримає від цього велику користь.

The Graph (GRT)

Цей важливий протокол індексування, який забезпечує роботу багатьох DApp та інших блокчейнів. Останнім часом він зростає, і наразі його ринкова капіталізація становить близько 2,2 мільярда доларів. Проте очікується, що GRT продовжить збільшуватися і зростатиме в ціні.