Кожен криптоінвестор завжди знаходиться в пошуках наступного проєкту, який може зрости до величезних масштабів. Ми вже бачили, як монети від нуля збільшуюються в сотні разів. А є й такі, як-от SHIB, які за останній рік досягли ще більших успіхів. Зрештою, ви, як інвестор, хочете знайти монети, які з часом принесуть вам гарні прибутки (ROI). На що потрібно звернути увагу, коли ви шукаєте такі монети:

Завжди варто фокусуватися на довгостроковій картині, а не на короткострокових коливаннях.

Варто купувати проєкти, у яких є підтримка відомих імен та інвесторів.

Також намагайтеся долучати до проєкту на його ранніх етапах, і тоді у вас буде змога скористатися усіма перевагами.

Якщо ви шукаєте монети, які цього року можуть принести гарні прибутки, пропонуємо вам три варіанти, які ви можете переглянути прямо зараз.

Celo (CELO)

Celo (CELO) є однією з найбільш стабільних монет на ринку. Звичайно, як і багато інших криптовалют, токен переживав складні періоди, але, безсумнівно, на нього чекає світле майбутнє.

Джерело даних: Tradingview

Ця криптовалюта цікава тим, що вона значно недооцінена. До того ж, вона має чудові фундаментальні основи. Якщо ви довгостроковий інвестор, то CELO має велику цінність, яку можна розблокувати. На момент виходу статті токен торгувався за 3,3 долара, тобто за добу збільшився на 22%. Ринкова капіталізація монети становить 1,2 мільярда доларів.

NEM (XEM)

Назва монети NEM (XEM) означає Рух нової економіки. Цей проєкт прагне надавати інноваційні блокчейн-рішення, за допомогою яких власники токенів зможуть використовувати силу децентралізованої технології. Його ринкова капіталізація становить близько 884 мільйонів доларів, і він ще може запропонувати багато чого.

SXP (SXP)