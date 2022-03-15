Три найкращі проєкти сектору SocialFi, які варті вашої уваги

Оскільки соціальні мережі все більше інтегруються в блокчейн, сектор SocialFi починає набирати обертів. Багато інвесторів, зокрема компанії традиційних соціальних мереж, починають інвестувати кошти в нові соціальні блокчейн-проєкти. І ось чому:

Розвиток Web 3.0 сприятиме розвитку SocialFi.

SocialFi може вирішити деякі із основних проблем традиційних соціальних медіа.

Інноваційні проєкти сектору SocialFi вже виходять на ринок.

Що ж, хоча на даний момент існує не так багато надійних блокчейн-проєктів соціальних мереж, нам все ж вдалося знайти декілька, які хочемо запропонувати вашій увазі. Ось їхній список:

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) — це соціальний блокчейн-проєкт, який прагне здійснити революцію того процесу, як контент поширюється на різних платформах. Він хоче запропонувати користувачам єдину платформу, де користувачі зможуть обмінюватися відеоіграми, музикою та іншими видами розваг у повністю децентралізований спосіб.

Джерело даних: Tradingview

Ultra є відносно новим проєктом, і він тільки починає працювати. Його ринкова капіталізація становить близько 340 мільйонів доларів, і є великі шанси того, що найближчими днями вона зросте ще більше.

Steemit (STEEM)

Steemit (STEEM) — це не новий соціальний проєкт, але він дуже цікавий. Цей проєкт мав чимало проблем, зокрема варто згадати нещодавній злам, але зараз його команда з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Steemit спеціалізується на тому, що дозволяє користувачам створювати децентралізовані блоги та інші платформи соціальних мереж у своїй екосистемі. Окрім того, ви отримуєте простий спосіб монетизувати свій контент. Зараз ринкова капіталізація STEEM становить 122 мільйони доларів.

MediaChain

MediaChain – це майбутній децентралізований проєкт, який прагне створити глобальну мережу творців контенту. Також його творці хочуть допомогти людям монетизувати свої дані без посередництва третіх сторін.

MediaChain досі знаходиться в стадії розробки. Ми точно не знаємо, коли його запустять, але це той проєкт, який варто додати до вашого списку спостереження.