Три найкращі проєкти сектору SocialFi, які варті вашої уваги
Оскільки соціальні мережі все більше інтегруються в блокчейн, сектор SocialFi починає набирати обертів. Багато інвесторів, зокрема компанії традиційних соціальних мереж, починають інвестувати кошти в нові соціальні блокчейн-проєкти. І ось чому:
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Розвиток Web 3.0 сприятиме розвитку SocialFi.
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SocialFi може вирішити деякі із основних проблем традиційних соціальних медіа.
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Інноваційні проєкти сектору SocialFi вже виходять на ринок.
Що ж, хоча на даний момент існує не так багато надійних блокчейн-проєктів соціальних мереж, нам все ж вдалося знайти декілька, які хочемо запропонувати вашій увазі. Ось їхній список:
Ultra (UOS)
Ultra (UOS) — це соціальний блокчейн-проєкт, який прагне здійснити революцію того процесу, як контент поширюється на різних платформах. Він хоче запропонувати користувачам єдину платформу, де користувачі зможуть обмінюватися відеоіграми, музикою та іншими видами розваг у повністю децентралізований спосіб.
Джерело даних: Tradingview
Ultra є відносно новим проєктом, і він тільки починає працювати. Його ринкова капіталізація становить близько 340 мільйонів доларів, і є великі шанси того, що найближчими днями вона зросте ще більше.
Steemit (STEEM)
Steemit (STEEM) — це не новий соціальний проєкт, але він дуже цікавий. Цей проєкт мав чимало проблем, зокрема варто згадати нещодавній злам, але зараз його команда з оптимізмом дивиться в майбутнє.
Steemit спеціалізується на тому, що дозволяє користувачам створювати децентралізовані блоги та інші платформи соціальних мереж у своїй екосистемі. Окрім того, ви отримуєте простий спосіб монетизувати свій контент. Зараз ринкова капіталізація STEEM становить 122 мільйони доларів.
MediaChain
MediaChain – це майбутній децентралізований проєкт, який прагне створити глобальну мережу творців контенту. Також його творці хочуть допомогти людям монетизувати свої дані без посередництва третіх сторін.
MediaChain досі знаходиться в стадії розробки. Ми точно не знаємо, коли його запустять, але це той проєкт, який варто додати до вашого списку спостереження.