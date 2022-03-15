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Три найкращі проєкти сектору SocialFi, які варті вашої уваги

Аналіз

Оскільки соціальні мережі все більше інтегруються в блокчейн, сектор SocialFi починає набирати обертів. Багато інвесторів, зокрема компанії традиційних соціальних мереж, починають інвестувати кошти в нові соціальні блокчейн-проєкти. І ось чому:

  • Розвиток Web 3.0 сприятиме розвитку SocialFi.

  • SocialFi може вирішити деякі із основних проблем традиційних соціальних медіа.

  • Інноваційні проєкти сектору SocialFi вже виходять на ринок.

Що ж, хоча на даний момент існує не так багато надійних блокчейн-проєктів соціальних мереж, нам все ж вдалося знайти декілька, які хочемо запропонувати вашій увазі. Ось їхній список:

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) — це соціальний блокчейн-проєкт, який прагне здійснити революцію того процесу, як контент поширюється на різних платформах. Він хоче запропонувати користувачам єдину платформу, де користувачі зможуть обмінюватися відеоіграми, музикою та іншими видами розваг у повністю децентралізований спосіб.

 

Джерело даних: Tradingview

Ultra є відносно новим проєктом, і він тільки починає працювати. Його ринкова капіталізація становить близько 340 мільйонів доларів, і є великі шанси того, що найближчими днями вона зросте ще більше.

Steemit (STEEM)

Steemit (STEEM) — це не новий соціальний проєкт, але він дуже цікавий. Цей проєкт мав чимало проблем, зокрема варто згадати нещодавній злам, але зараз його команда з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Steemit спеціалізується на тому, що дозволяє користувачам створювати децентралізовані блоги та інші платформи соціальних мереж у своїй екосистемі. Окрім того, ви отримуєте простий спосіб монетизувати свій контент. Зараз ринкова капіталізація STEEM становить 122 мільйони доларів.

MediaChain

MediaChain – це майбутній децентралізований проєкт, який прагне створити глобальну мережу творців контенту. Також його творці хочуть допомогти людям монетизувати свої дані без посередництва третіх сторін.

MediaChain досі знаходиться в стадії розробки. Ми точно не знаємо, коли його запустять, але це той проєкт, який варто додати до вашого списку спостереження.

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