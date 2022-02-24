Сьогодні вранці о 5 ранку за місцевим часом президент Росії Володимир Путін оголосив про військову операцію проти України в прямому ефірі національного телебачення. Він заявив, що така акція необхідна для «захисту» російськомовних людей, які живуть в Україні. Після цієї новини біткоїн одразу полетів у прірву.

Ось як прокоментували це 3 видатні у криптовалютному просторі особи.

Бутерін: Ethereum нейтральний, але я ні

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін засудив таке рішення і зробив допис у Twitter рідною російською мовою:

Дуже засмучений рішенням Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення конфлікту з Україною і замість цього почати війну. Вторгнення Росії в Україну є злочином проти українського і російського народу.

Сем Бенкман-Фрід: Зробіть для когось щось приємне

Сем Бенкман-Фрід, генеральний директор криптобіржі FTX, також зробив допис у Twitter. Він був менш лаконічним, ніж Бутерін і зробив прогноз, як буде змінюватися ціна біткоїну на тлі війни:

За останній день S&P500 знизився приблизно на 4%, а BTC – десь на 8%. У світі є 2 типи людей: фундаментальні інвестори та ті, хто слідують алгоритму. Фундаментальні інвестори дивляться на ситуацію і не знають, в якому напрямку буде рухатися BTC/USD.

Ті, хто слідують алгоритму, вивчають дані. Як розвивалася тенденція історично? Протягом останнього року спостерігається дуже висока кореляція між криптовалютою та акціями. Основну роль грає монетарна політика: які очікування щодо інфляції, як змінюються процентні ставки у доларах США та інших фіатних валютах.

Алгоритми досліджують дані та на основі цього приймають рішення: BTC має на 80% співвідноситися з S&P500, а коефіцієнт бета становить 4 (тобто якщо S&P500 рухається на 1%, то BTC рухається на 4%).

Тоді відбувається війна.

Фундаментальні інвестори займають нейтральні позиції, але інвестори, які слідують алгоритмам, бачать, що S&P500 знизиться на 4%, і тому, базуючись на історичний аналіз, очікують, що BTC впаде на 4*4%=16%.

Фундаментальні інвестори купують, а інвестори, які використовують алгоритм, продають; BTC знаходиться на півдорозі між ними, впавши за день на 8%, половину від 16%, які прогнозували ті, хто слідує алгоритмам. У цей момент їхня модель трохи оновлюється: BTC впав менше, ніж вони прогнозували – і цикл починається заново.

Потім він перемикаю передачу:

Можливо, важливу роль тут зіграла ліквідність. Якщо ви не схильні до ризику, ймовірно, ви продаєте все, що зараз маєте, бо хто знає, що станеться. І ринки зараз неліквідні – хто ж купує нестабільні активи?

Він визнає, що не уявляє, що буде далі, і робить такий висновок:

Зробіть для когось щось приємне. Кожен може це зробити прямо зараз.

Нік Штерінгард: Цей чоловік не в голові

Російськ криптоінформаційні видання, чиї команди знаходяться в Україні, відчули вплив війни. Нік Штерінгард, головний редактор російськомовного видання криптовалютних новин ForkLog, повідомив, що життя кількох основних членів команди знаходиться під загрозою. Він був непохитний:

Абсолютно зрозуміло, що ця людина [Путін] з'їхала з глузду, і її треба зупинити.

Штерінгард додав спантеличено:

Я не зовсім розумію людей, які зараз пишуть у Twitter про те, що війна дає можливість купувати на падінні. Які біткоїни, які акції? Люди, прокинтеся, війна на порозі!