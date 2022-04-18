Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відхилила численні заявки на спотові біржові фонди (ETF) на біткоїн, які подавалися протягом останніх кількох років.

Генеральний директор Grayscale Investments Майкл Зонненшійн в нещодавньому інтерв’ю для програми ETF Edge каналу CNBC заявив, що, на його думку, це лише питання часу, коли SEC схвалить спотовий Bitcoin ETF.

Комісія з цінних паперів і бірж до цього моменту відхиляла всі пропозиції щодо Bitcoin ETF, які надходили на її розгляд. Однак, за словами Зонненшайна, питання стоїть «коли» SEC схвалить одну з них, а не «якщо». Він повідомив:

«З точки зору SEC, серед продуктів, які розглядаються у Законі про інвестиційні компанії 1940 року, було лише кілька засобів захисту, яких немає у Законі про цінні папери 1933 року. Однак ці засоби захисту ніколи не викликали занепокоєння SEC при розгляді базового ринку біткоїнів та можливості здійснення шахрайства чи маніпуляцій».

Генеральний директор Grayscale також додав:

«Той факт, що тепер вони змінили свою думку та схвалили продукт із Закону про цінні папери 1933 року для компанії Teucrium, дійсно спростовує цей аргумент і говорить про зв’язок між ф’ючерсами на біткоїни та основними спотовими ринками біткоїнів, які надають ф’ючерсним контрактам їхню цінність».

SEC схвалив кілька ф’ючерсних ETF на біткоїн, і вони вже торгуються на фондовій біржі. Однак регуляторне агентство заявило, що вони стурбовані відсутністю регулювання криптопростору і тому вагаються щодо затвердження спотового Bitcoin ETF.

Зонненшайн вважає, що SEC незабаром затвердить спотовий Bitcoin ETF. Про це він заявив каналу CNBC:

«Ми дійсно вважаємо, що справа лише «коли» з’явиться спотовий Bitcoin ETF, а не «якщо». Якщо SEC не може розглядати два схожі продукти, ф’ючерсний ETF і спотовий ETF, через однакову призму, то насправді це є підставою для порушення Закону про адміністративну процедуру».

Grayscale є однією з компаній, що наразі подала заявку до SEC щодо Bitcoin ETF. Регулятор досі розглядає цю пропозицію і ще не виніс свій вердикт.

Багато експертів вважають, що запуск спотового Bitcoin ETF привабить більше інституційних інвесторів у криптопростір. Спотові Bitcoin ETF вже торгуються в деяких країнах, зокрема в Канаді та Бразилії.