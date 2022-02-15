Сьогодні ціна Avalanche в реальному часі становить 88,33 долара, а обсяг торгів за 24 години складає трохи більше мільярда. Його токен AVAX зріс на 13% протягом останніх 24 годин. У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Avalanche, чи гарна це інвестиція, а також де найкраще придбати Avalanche сьогодні.

Де зараз найкраще купувати Avalanche

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Що таке Avalanche?

Avalanche — це блокчейн рівня 1, що функціонує як платформа для децентралізованих додатків і користувацьких блокчейн-мереж. Він прагне зайняти місце Ethereum як найпопулярнішого блокчейну для смарт-контрактів.

Він зробить завдяки тому, що може здійснювати аж до 6500 транзакцій за секунду і при цьому без шкоди для масштабованості.

Мережа Avalanche складається із трьох окремих блокчейнів: X-Chain, C-Chain і P-Chain. Кожен ланцюг має своє призначення, що кардинально відрізняється від підходу, який використовують біткоїн та Ethereum.

Блокчейни Avalanche використовують різні механізми консенсусу, які залежать від варіантів їх використання. Avalanche працює над розробкою власної екосистеми dApp і DeFi. Він інтегрувався в різні проєкти на базі Ethereum, як-от SushiSwap.

Avalanche постійно працює над покращенням сумісності між власною екосистемою та Ethereum, наприклад, між ними запустили міст.

Чи варто купувати Avalanche сьогодні?

Avalanche може стати вигідною інвестицією. Проте пам’ятайте, що криптовалюти дуже нестабільні, навіть ті, що мають величезну ринкову капіталізацію. Вони схильні до різких, непередбачуваних цінових коливань у будь-якому напрямку.

Прогноз ціни Avalanche

Wallet Investor вважає Avalanche гарною довгостроковою інвестицією і прогнозує, що ціна криптовалюти зросте до 180,46 долара лише за один рік. Тобто прибуток буде становити +104% лише за 12 місяців. За п’ять років 1 AVAX буде торгуватися за 588,34 долара.

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