Керівник Угорського національнаго банку (MNB) Дьйордь Матольчи хоче, щоб Європейський Союз (ЄС) заборонив криптоторгівлю та майнінг.

У заяві для преси, яку опублікували на офіційному сайті MNB, Матольчи зазначив, що настав час, щоб єврозона зробила жорсткий регуляторний крок.

На його думку, криптовалюти можна використовувати для здійснення незаконної діяльності. Також він зазначив, що криптопростору властиво «будувати фінансові піраміди», натякаючи на давню критику, що криптовалюта – це «бульбашка».

«ЄС повинен діяти одностайно, щоб запобігти виникненню нових фінансових пірамід і фінансових бульбашок», – додав він.

Він вказав, що в Китаї заборонили торгівлю та майнінг криптовалют у 2021 році, а також згадав пропозицію російського центрального банку про необхідність вжити подібних заходів у цій країні.

«Я повністю погоджуюся з пропозицією, а також підтримую думку вищого фінансового регулятора ЄС про те, що в ЄС мають заборонити метод майнінгу, який використовується для виробництва нових біткоїнів», — повідомив він у заяві.

Однак його коментарі щодо Росії з’явилися через кілька днів після того, як Москва і російський центральний банк досягли угоди про врегулювання криптовалюти.

Він пропонує громадянам ЄС та іншим інвесторам отримати доступ і володіти криптоактивами за межами блоку.

Проте керівник MNB додав, що регулятори все одно відстежуватимуть ці активи.

Його коментарі пролунали в той час, коли в ЄС повідомили, що розробка цифрового євро йде за планом.