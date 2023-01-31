Ці 5 довгострокових криптопроєктів будуть процвітати у 2023 році

Ні для кого не секрет, що крипторинкам було важко витримати шторм 2022 року, зовсім нещодавно збанкрутувала відома криптокомпанія FTX, а також нинішнім ведмежим умовам ринку сприяли загальні глобальні економічні умови. Інвесторам важко знайти, куди можна безпечно вкласти свої гроші, щоб отримати прибутки. Гарна новина полягає в тому, що, за прогнозами, у 2023 році крипторинок, ймовірно, побачить зелені паростки відновлення, а деякі криптопроєкти метавсесвіту злетять до небес.

Нижче вказано п’ять кращих довгострокових криптопроєктів, які, можливо, будуть процвітати цього року:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) — це найкращий довгостроковий криптопроєкт у 2023 році

Metacade створює найбільшу ігрову Web3-аркаду в метавсесвіті та пропонує любителям ігор центр спільноти, де можна поспілкуватися з однодумцями, граючи у цілу низку блокчейн-відеоігор типу Рlay-to-Еarn (P2E). Гравці можуть просто грати проти своїх друзів і родини або ж взяти участь у P2E-турнірах, змагаючись за шанс заробити класні криптовалютні призи.

Окрім основної функції платформи як хабу P2E-ігор, власники токенів MCADE можуть отримувати пасивний дохід кількома іншими способами. Завдяки ініціативі Create2Earn користувачі отримують винагороди за соціальну взаємодію зі спільнотою: за написання оглядів на ігри, за ігрові поради іншим користувачам, обмін альфа-версією ігор та активну участь в чатах спільноти.

Серед інших джерел доходу, що фінансуються самодостатньою економікою цієї платформи, варто згадати Compete2Earn, який дозволяє гравцям застейкати токени MCADE, щоб взяти участь в онлайн-турнірах та розіграшах призів. З першого кварталу 2024 року в рамках ініціативи Work2Earn у Metacade буде представлена дошка вакансій, завдяки якій члени спільноти зможуть знайти найновіші та найкращі вакансії в секторах Web3 та GameFi.

Окрім того, що Metacade дає учасникам можливість заробити, він також прагне сприяти інноваціям в ігровій індустрії метавсесвіту через свою новаторську програму Metagrants. Розробники-початківці можуть отримати криптофінансування на створення нових ексклюзивних ігор, за які проголосують їхні колеги та інші власники токенів MCADE. Це частина демократизації Metacade, яка призведе до того, що цей проєкт стане повноцінною децентралізованою автономною організацією (DAO) до 4 кварталу 2024 року.

Чому варто придбати MCADE?

Передпродаж Metacade розпочався нещодавно та вже викликав величезний інтерес інвесторів, а початкові етапи передпродажу завершилися за лічені тижні. Не схоже, що цей імпульс збирається сповільнитися на наступних етапах, саме тому токен є класною інвестиційною можливістю для нетерплячих ранніх інвесторів.

Експерти передбачають, що популярність і вартість токена MCADE зростуть, адже після передпродажу попит на токен збільшиться, тому Metacade є головним кандидатом на звання однієї з найкращих криптовалют, яку варто придбати прямо зараз.

>>> Взяти участь у передпродажу MCADE можна тут <<<

2. Decentraland (MANA) — цей децентралізований проєкт віртуальної нерухомості збирається відновитися у 2023 році

Decentraland — це добре відомий проєкт метавсесвіту віртуальної нерухомості, де користувачі можуть купувати цифрові земельні ділянки та створювати різні 3D-досвіди, які можна монетизувати кількома способами. Земельні ділянки LAND можна використати для ігор, цифрових конференц-залів та онлайн-виставок мистецтва. Є зовсім мало обмежень стосовно того, як можна використати земельну ділянку, тому створюється величезний віртуальний світ, який можуть вільно досліджувати інші гравці.

Кожна цифрова ділянка купується, продається та торгується як NFT на онлайн-маркетплейсі, причому площа кожної ділянки становить 256 квадратних метрів. У метавсесвіті Decentraland доступно 90 000 таких цифрових ділянок, кожну з яких можна розбудовувати таким чином, щоб інші користувачі могли отримати унікальний досвід.

Чому варто придбати MANA?

Нещодавно Decentraland піддався ретельному аналізу користувачів, які засумнівалися, чи отримають вони прибутки від відносно дорогих земельних ділянок. Щоб це можна було реалізувати, планують у 2023 році запустити SDK 7, який покращить продуктивність платформи, а у другому кварталі випустять новий редактор DCL-файлів, що зробить революцію в іграх для кількох гравців.

Для здійснення транзакцій на маркетплейсі та оплати користувачами досвіду в метавсесвіті використовується нативний токен MANA. Decentraland залишається однією з найбільших платформ метавсесвіту у Web3-просторі, його максимальна ринкова капіталізація становила майже 10 млрд доларів.

За даними цінових прогнозів для Decentraland та з урахуванням планів цієї платформи на 2023 рік, а також того факту, що тут користувачі майже необмежені в використанні своїх цифрових земельних ділянок, у найближчі кілька років вартість цієї монети може різко збільшитися з поточного рівня в 0,441257 долара та знову сягнути свого попереднього ATH в 3,28 долара, який був протягом бичачого ринку 2021 року.

3. Shiba Inu — мем-монета, кількість прихильників якої зросте у 2023 році

Shiba Inu запустили з великим розголосом: на гаманець засновника Ethereum Віталіка Бутеріна надіслали 410 трлн токенів SHIB. Як відомо, Бутерін спалив 90% отриманих монет (тобто майже половину всієї пропозиції токенів SHIB) на суму 6,7 млрд доларів.

Завдяки такій славі Shiba Inu завоювала шанувальників криптовалюти та змогла отримати лояльних і відданих прихильників своєї мем-монети SHIB. Shiba Inu, яку багато хто вважає гарним варіантом для новачків у криптопросторі, планує в майбутньому створити метавсесвіт, який дозволить членам спільноти взаємодіяти у віртуальній реальності.

Крім того, для Shiba Inu створюють рішення для масштабування рівня 2 під назвою Shibarium. Компанія стверджує, що Shibarium забезпечить більш швидкі та дешеві транзакції, ніж ті, що можливі зараз завдяки їхньому поточному рішенню рівня 1 для Ethereum. Shiba Inu сподівається, що це сприятиме створенню більшої кількості dApp на Shibarium і забезпечить більшу цінність для власників токенів SHIB.

Чому варто придбати SHIB?

Члени спільноти Shiba Inu вже мають можливість досліджувати метавсесвіт, досліджуючи художні NFT-галереї і користуючись низкою DeFi-продуктів. Однак Shibarium, схоже, змінить правила гри, трансформує екосистему Shiba Inu та виведе її на рівень провідних постачальників блокчейну.

Це класна новина для нинішніх власників монет SHIB, які зараз мають мало корисних функцій. Токен зараз торгується за 0,000010 долара, і нові інвестори, які шукають цінний проєкт, мають чудову можливість скористатися перевагами цього буму, адже Shiba Inu розвивається в нових секторах крипторинку, а також додає функціональність та корисність своїй платформі. Як наслідок, SHIB є однією з кращих криптовалют, які зараз можна купити, і чудовим довгостроковим варіантом для криптоінвестицій.

4. The Sandbox (SAND) — цей криптопроєкт метавсесвіту, який підтримують знаменитості, продовжить привертати до себе серйозний інтерес у 2023 році

На перший погляд, The Sandbox дуже подібний до Decentraland, адже цей криптопроєкт метавсесвіту дозволяє користувачам створювати онлайн-досвід у величезному цифровому світі. Різниця між цими двома проєктами криється в тому, що The Sandbox пропонує першокласні інструменти для контенту, створеного користувачами (UGC), якими будь-хто може скористатися, щоб створити цікаві та привабливі активи та ігровий досвід, а також заробити на цьому.

Набір онлайн-інструментів від Sandbox — це інтуїтивно зрозумілий інструмент «підключай і працюй», а це означає, що користувачам не потрібен диплом з програмування, щоб мати змогу створювати власний UGC. Після створення цей UGC можна продавати, обмінювати та купувати на онлайн-маркетплейсі, що дозволяє геймерам монетизувати свої творіння. Разом з тим метавсесвіт The Sandbox має можливість розширюватися нескінченно.

SAND — це нативний токен метавсесвіту, з його допомогою можна придбати цифрові земельні ділянки, здійснити покупки на маркетплейсі та заплатити за онлайн-досвід. Також його використовують користувачі, щоб проголосувати за пропозиції щодо управління в рамках The Sandbox DAO.

Чому варто придбати SAND?

З моменту виходу Minecraft UGC-ігри набувають надзвичайної популярності серед ігрової спільноти, далі був Roblox, а зараз — ігри метавсесвіту. The Sandbox базується на пропозиції Roblox, що дозволяє користувачам монетизувати свій користувацький контент та заробляти токени SAND, які можна обміняти на реальний дохід.

SAND залишається одним із найбільш солідних довгострокових криптопроєктів за ринковою капіталізацією. Очікується, що завдяки підтримці таких гучних імен, як Snoop Dogg, Warner Music, Періс Гілтон і Gucci, його популярність продовжить зростати. Як і в випадку з ціновим прогнозом для Decentraland, очікується, що поточна вартість SAND, що наразі коштує 0,554182 долара, є відмінною та принесе інвесторам чудові здобутки у 2023 році та надалі.

5. Polygon (MATIC) – рішення для масштабування блокчейну рівня 2, на яке чекає велике майбутнє у 2023 році

З моменту свого випуску рішення Polygon для масштабування рівня 2 для блокчейну Ethereum вже завоювало значну кількість шанувальників, і розробники dApps масово використовують використовувати цю платформу. Транзакції в мережі Polygon є швидкими, дешевими та, що найголовніше, дозволяють dApps мати величезну кількість користувачів, і це ніяк негативно не позначиться на продуктивності мережі.

Планується, що у 2023 році Polygon продовжить розробляти подібне рішення для масштабування для блокчейнів рівня 1, що дозволить привабити до них нових потенційних клієнтів. Платформа метавсесвіту Polygon дозволяє dApps працювати на різних блокчейнах, тому вона є однією з провідних міжланцюгових мереж на ринку.

Більше того, P2E-криптопроєкти метавсесвіту часто обирають мережу Polygon через її високу потужність, швидкість транзакцій та низьку вартість, що дозволяє ігровим мережам надавати шанувальникам GameFi відмінний і доступний користувацький досвід.

Чому варто придбати MATIC?

Нативний токен MATIC керує екосистемою Polygon. Ця валюта використовується для оплати комісії за транзакції та в якості винагороди валідаторам мережі, які підтримують роботу платформи. Власники монет MATIC також можуть застейкати токен на платформі та отримати таким чином пасивний прибуток, адже вартість монети зростає, а також можуть скористатися монетою, щоб здійснити швидкі і дешеві міжнародні грошові перекази.

Polygon вже визнана однією з провідних блокчейн-екосистем у світі. Його сумісність з Ethereum допомогла клієнтам вирішити історичні проблеми масштабованості, які переслідували Ethereum у минулому.

Оскільки у 2023 році варіанти використання рішень Polygon будуть збільшуватися, монета MATIC має величезний потенціал. Зараз вона коштує 0,909795 долара, і це чудовий варіант для інвесторів, які хочуть отримати прибуток протягом наступних кількох років. Саме тому це одна з кращих криптовалют, яку варто зараз придбати.

У 2023 році платформа Metacade буде процвітати, саме тому вона є чудовою інвестицією

Криптопроєкти метавсесвіту завжди були надійними інвестиціями, адже вони приносять величезні прибутки, особливо під час бичачих ринків. У зв’язку з тим, що крипторинки зараз переживають ведмежі умови, низька ціна монет пропонує довгостроковим інвесторам чудові потенційні прибутки.

З-поміж багатьох виділяється MCADE, який виглядає значно недооціненим на етапі свого передпродажу. Це чудова новина для інвесторів, адже вони можуть дешево отримати один із найцікавіших проєктів метавсесвіту, а потім спостерігати, як будуть зростати прибутки, щойно MCADE з’явиться на біржах. На даному етапі передпродажу він коштує 0,013 долара, а після закінчення передпродажу ця ціна підвищиться до 0,02 долара. Коли MCADE буде доступний широкому загалу, він ніби злетить до небес, саме тому це одна з кращих криптовалют, які зараз можна придбати.