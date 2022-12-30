Ціна біткоїну (BTC) падає, а інфляція зростає. Розглянемо, чому нові криптовалютні проєкти на кшталт Metacade (MCADE) можуть зрости

Немає жодних сумнівів, економічні показники реального світу впливають на глобальні криптовалютні ринки, причому біткоїн (BTC), найбільший криптоактив за ринковою капіталізацією, чудово відображає здоров’я криптогалузі. Нещодавнє зростання інфляції в усьому світі, й особливо в США, призвело до падіння вартості біткоїну у другій половині 2022 року, коли почалася глобальна економічна криза.

Хоча така новина не порадує нинішніх інвесторів у провідні світові криптовалюти, зокрема BTC, та досі є чудові інвестиційні можливості, які пропонують нові цікаві криптовалютні проєкти. Одним із найпривабливіших нових криптопроєктів є Metacade , який користувався великою популярністю під час бета-версії його передпродажу, і лише за 3 тижні йому вдалося зібрати майже 1 млн доларів.

Що таке Metacade?

Metacade — це перша в світі віртуальна ігрова аркада, яка використовує блокчейн-технологію та Web3, щоб зробити революцію в GameFi-секторі в метавсесвіті. На цій платформі буде доступна ціла низка ігор Рlay-to-Еarn (P2E) у метавсесвіті, і геймери, не встаючи зі свого ігрового крісла або дивана, отримають такий рівень розваг і соціальної взаємодії, який вони отримали б в реальній відеоаркаді.

P2E-елемент спільноти — ось один із кількох способів, що дозволяє користувачам спільноти отримати користь від платформи. Є й інші ініціативи, які дозволяють генерувати потік доходів:

Compete2Earn – дозволяє заробляти, стейкаючи токени та отримуючи турнірні нагороди

Create2Earn – дозволяє заробляти, взаємодіючи зі спільнотою та її членами

Work2Earn – дозволяє знайти собі на дошці вакансій нову роль в Web3, цю функцію планують запустити в першому кварталі 2024 року.

Окрім тих можливостей заробітку, які пропоную Metacade, ця платформа дозволяє розробникам-новачкам здобути собі репутацію, адже вона допомагає їм навчитися розробці ігор і прагне стати самодостатньою та повноцінною DAO до четвертого кварталу 2024 року.

Як працює Metacade

На відміну від багатьох інших GameFi-платформ, Metacade має різноманітні пропозиції, які виходять далеко за рамки P2E. Нативним токеном цієї платформи є монета MCADE, і Metacade генерує прибутки кількома способами.

Генерувати прибутки Metacade допомагає низка платних аркадних ігор, які гравці можуть знайти в реальних відеоаркадах. Також на платформі є реклама, вступні внески, щоб брати участь у розіграшах призів та позмагатися в турнірах, а також ініціатива лаунчпад, яка дозволяє стороннім компаніям за певну ціну випускати ігри в Metacade. Ці потоки доходу забезпечують кошти, які надходять у гаманці гравців, коли вони отримують свої винагороди.

Кількість ігор, які доступні в Metacade, буде й надалі зростати. Цьому зростанню сприятиме запровадження ініціативи Metagrants, яку планують на третій квартал 2023 року. Metagrants є джерелом фінансування для розробників, щоб ті могли створювати ігри на цій платформі. Розробники виносять свої ігрові пропозиції, за які голосують власники токенів MCADE, які обирають улюблені ідеї спільноти. Розробники-переможці отримають фінансування, що допоможе їм втілити їхні ідеї в реальність. Перші ігри, які здобудуть підтримку Metagrants, з’являться в бібліотеці Metacade в першому кварталі 2024 року.

Окрім того, у першому кварталі 2024 року планують запустити дошку вакансій, це сприятиме розвитку ініціативи Work2Earn. Рада правління запропонує низку можливостей: буде доступне стажування, одноразові підробітки та повна зайнятість в GameFi-секторі у тих партнерів, що будуть схвалені Metacade, і це дозволить кожному, хто хоче працювати над розробкою Web3, розпочати свою кар’єру в цьому прострі.

На додаток, у другому кварталі 2023 року Metacade почне перетворюватися на DAO, причому цей процес займе 18 місяців, і після цього учасники спільноти будуть займати всі важливі посади. Така автономія є однією з головних переваг Metacade, адже він передасть найважливішим членам спільноти контроль над майбутнім розвитком платформи.

Чому MCADE може зрости?

Великі плани Metacade детальніше описані в їхній офіційній документації , цей проєкт має класні перспективи для тих інвесторів, які шукають нові криптопроєкти. Інші проєкти в GameFi-секторі, які пропонують мінімальний набір опцій, можуть стати лише простим захопленням.

Пропозиція Metacade не потрапить у цю пастку. Його асортимент ігор продовжить збільшуватися, з’являться додаткові можливості для заробітку, заробляти можна буде на змаганнях, граючи в гру чи створюючи соціальний контент та роблячи свій внесок у спільноту. Крім того, постійне додавання нових ігор означає, що не буде ризику того, що платформа стане нудною або застарілою, оскільки вона буде постійно оновлюватися завдяки регулярним випускам нових та цікавих ігор. Як наслідок, це гарантує надійну довговічність проєкту Metacade.

Більше того, з часом спільнота матиме повну автономію щодо розвитку Metacade. У фокусі платформи завжди будуть інтереси геймерів, на відміну від традиційних ігор, де розробники повинні балансувати між ними та забезпеченням прибутку для акціонерів.

Завдяки таким своїм планам Metacade виходить в авангард революціонерів блокчейн-ігор.

Як придбати токени MCADE

У рамках бета-версії передпродажу Metacade токени розпродали менше, ніж за чотири тижні, саме тому він став одним із найпривабливіших нових криптопроєктів, передпродажі яких зараз проводяться. Після завершення дев’ятого й останнього етапу передпродажу ціна зросте більше, ніж удвічі, і його загальна ринкова капіталізація сягне 28 млн доларів.

Почати працювати з Metacade дуже просто. Будь-хто, хто має криптогаманець, що підтримує Wallet Connect, може придбати ці токени на вебсайті Metacade

Придбати MCADE можна за допомогою ETH (Ethereum) або USDT (Tether). Спочатку підключіть свій гаманець до вебсайту Metacade, щоб отримати доступ до DEX, а потім оберіть опцію придбати MCADE за ETH або USDT.

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