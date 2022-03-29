Ціна біткоїну піднялася вище 47,5 тисяч доларів. Що сприяє зростанню?
Біткоїн, найбільша криптовалюта світу, як і інші основні альткоїни, почав тиждень зі зростання. Це сталося після кровопролитної різні, в результаті якої за останні два місяці 2022 року більшість криптовалют вплаи нижче очікуваного рівня.
Учора BTC сягнув нового тримісячного максимуму. Він встановив денний максимум на рівні 47 765 доларів, а потім на момент написання статті відкотився до 47 506,06 долара.
У цій статті ми розглянемо фактори, які стоять за поточним відновленням ціни біткоїну.
Що сприяє поточному росту BTC
Існують два основні фактори, які спричинили поточне зростання цін на біткоїн (BTC), в результаті якого біткоїн утримується вище позначки в 47 тисяч доларів і намагається повернути собі 50 тисяч доларів.
До цих факторів належать: збільшення коротких продажів і збільшення кількості китових адрес BTC.
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Короткі продавці
Відомий криптоаналітик Glassnode дослідив, що ж виникло нинішнє зростання. У своєму відео аналітик сказав, що за поточну ринкову тенденцію відповідають ті, хто робить ставку на тривале падіння ціни біткоїну (короткі продавці).
До того ж, коли ринок переживає різкі підйоми, відбуваються й короткі ліквідації.
Аналітик повідомив:
«Вони можуть спостерігати, як він падає все вниз і вниз. Згодом вони стають достатньо впевненими, щоб сказати: «Знаєш що? Я втомився від того, що мене витіснили з моєї довгої позиції. Я збираюся шортувати». Що вражає, так це те, що вони роблять це в самому низу, але потім їх витискають в іншу сторону, і тенденція починає змінюватися».
Поточний бичачий тренд біткоїну розпочався 24 лютого 2022 року, після того як почали відбуватися масові «короткі» ліквідації. У той час BTC торгувався десь за 37 000 доларів.
За словами аналітика, хоча «короткі продавці» відповідають за цей стрибок цін, має бути органічний попит.
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Збільшення кількості китових адрес BTC
Ще одним фактором, що сприяє поточному зростанню біткоїну, є зростаюча кількість китових адрес BTC.
Glassnode заявив, що відбувається колосальне збільшення загального балансу китів, а це свідчить про те, що все більше людей тримають цю монету. З огляду на зростання кількості адрес можна також зробити висновок, що існує справжній органічний попит на цей криптоактив.