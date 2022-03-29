Біткоїн, найбільша криптовалюта світу, як і інші основні альткоїни, почав тиждень зі зростання. Це сталося після кровопролитної різні, в результаті якої за останні два місяці 2022 року більшість криптовалют вплаи нижче очікуваного рівня.

Учора BTC сягнув нового тримісячного максимуму. Він встановив денний максимум на рівні 47 765 доларів, а потім на момент написання статті відкотився до 47 506,06 долара.

У цій статті ми розглянемо фактори, які стоять за поточним відновленням ціни біткоїну.

Що сприяє поточному росту BTC

Існують два основні фактори, які спричинили поточне зростання цін на біткоїн (BTC), в результаті якого біткоїн утримується вище позначки в 47 тисяч доларів і намагається повернути собі 50 тисяч доларів.

До цих факторів належать: збільшення коротких продажів і збільшення кількості китових адрес BTC.

Короткі продавці

Відомий криптоаналітик Glassnode дослідив, що ж виникло нинішнє зростання. У своєму відео аналітик сказав, що за поточну ринкову тенденцію відповідають ті, хто робить ставку на тривале падіння ціни біткоїну (короткі продавці).

До того ж, коли ринок переживає різкі підйоми, відбуваються й короткі ліквідації.

Аналітик повідомив:

«Вони можуть спостерігати, як він падає все вниз і вниз. Згодом вони стають достатньо впевненими, щоб сказати: «Знаєш що? Я втомився від того, що мене витіснили з моєї довгої позиції. Я збираюся шортувати». Що вражає, так це те, що вони роблять це в самому низу, але потім їх витискають в іншу сторону, і тенденція починає змінюватися».

Поточний бичачий тренд біткоїну розпочався 24 лютого 2022 року, після того як почали відбуватися масові «короткі» ліквідації. У той час BTC торгувався десь за 37 000 доларів.

За словами аналітика, хоча «короткі продавці» відповідають за цей стрибок цін, має бути органічний попит.

Збільшення кількості китових адрес BTC

Ще одним фактором, що сприяє поточному зростанню біткоїну, є зростаюча кількість китових адрес BTC.

Glassnode заявив, що відбувається колосальне збільшення загального балансу китів, а це свідчить про те, що все більше людей тримають цю монету. З огляду на зростання кількості адрес можна також зробити висновок, що існує справжній органічний попит на цей криптоактив.