Оскільки ринок криптовалют повільно відновлюється після падіння минулого тижня, токен Chiliz (CHZ) сьогодні зріс на понад 8% і отримав одні з найбільших прибутків на ринку криптовалют, а загальна вартість криптовалютного ринку впала приблизно на 1,8% за останні 24 години.

На момент написання статті Chiliz (CHZ) торгувався за 0,1289 долара, тобто він здорожчав на 8,79% і сягнув денного максимуму в 0,1403 долара.

Мережа CHZ 2.0 запустить новий DEX для фан-токенів

CHZ, нативний токен блокчейну Chiliz, який допомагає спортивним командам випускати власні фан-токени, рухається всупереч поточним настроям ринку, а внаслідок нещодавнього підйому йому вдалося компенсувати втрати минулого тижня.

Генеральний директор Chiliz Олександр Дрейфус зазначив, що мережа CHZ 2.0 запустить першу децентралізовану криптобіржу (DEX) для своїх фан-токенів. Очікується, що завдяки такому кроку ліквідність токена збільшиться, а також новий DEX матиме деякі можливості, які дозволять стороннім розробникам розробляти нові функції.

Вболівальники, які інвестують у фан-токени, отримають можливість взаємодіяти з іншими клубами, однак це поки серйозно не позначилося на ринку, адже деякі власники фан-токенів скаржаться, що бонуси того не варті.

Хоча за останній місяць в результаті нещодавнього краху ринку токен CHZ впав більше ніж на 38%, він встояв і зберіг свою 65-у сходинку серед найбільших криптовалют на ринку.