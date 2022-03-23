На даний момент Loopring (LRC) зростає, сьогодні здорожчав більше ніж на 39% і досі зберігає бичачу тенденцію.

На момент написання статті Loopring торгувався за 1,17 долара, він сягнув денного максимуму в 1,21 долара, а потім дещо відкотився.

У цій статті ми розглянемо, що сприяє зростанню ціни LRC.

Чому ціна Loopring LRC зростає?

Перш ніж глибоко зануритися в причини нинішнього зростання цін LRC, важливо спочатку прояснити, що ж таке LRC.

Коротко кажучи, LRC є нативним токеном відкритого протоколу Loopring, який розробили, щоб створювати децентралізовані біржі (DEX) для криптовалют.

Токен LRC працює на базі Ethereum.

Тепер розглянемо, що ж стало причиною поточного росту ціни LRC. Основним фактором, який штовхає ціну LRC вгору, є партнерство Loopring з GameStop.

Партнерство Loopring з GameStop

Loopring співпрацює з GameStop, щоб сприяти запуску NFT-маркетплейсу від GameStop. Ця новина, безумовно, викликала величезний ажіотаж серед учасників спільноти Loopring і власників токенів LRC.

Loopring приєднався до Immutable X в якості офіційного партнера GameStop для спільної роботи над його NFT-маркетплейсом. Ще на початку лютого цього року Immutable X співпрацював із NFT-платформою GameStop, щоб забезпечити «нульову плату за газ за торгівлю та карбування NFT у середовищі з нульовим викидом вуглецю».

Загалом, NFT і метавсесвіт стають силою, з якою потрібно рахуватися в усьому світі, і вони стали центром тяжіння для цифрового володіння та ігрового простору.

Команда Loopring вважає, що багато розробників, користувачів і геймерів залишаються поза грою через високі витрати. А щоб сила гравців міцніла, потрібен новий світ, який буде дешевим, швидким і безпечним для клієнтів. NFT-маркетплейс від GameStop гарантуватиме, щоб всі користувачі мали найкращі права цифрової власності, які забезпечує децентралізоване, безпечне та надійне нейтральне середовище (Ethereum).

За повідомленнями, після його запуску на NFT-маркетплейсі від GameStop вже викарбували понад 1 мільйон NFT.