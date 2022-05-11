Кілька тижнів панував ажіотаж навколо випуску стейблкоїну TerraUSD (UST), але після того, як він втратив свою прив’язку до долара США, і його ціна різко впала, вартість токена LUNA також полетіла вниз.

За останні п’ять днів ціна LUNA, нативного токена Terra, впала на понад 95%, причому найбільші втрати спостерігаються сьогодні: на момент написання статті монета впала приблизно на 86%.

Ще тиждень тому LUNA торгувалася вище 80 доларів, а її поточна ціна на момент виходу статті становила 4,89 долара.

LUNA і стейблкоїн UST

Деякі аналітики стверджують, що, ймовірно, в проєкті Terra не було коштів, щоб підтримати UST та зберегти його прив’язку до долара.

Однак організація Luna Foundation Guard (LFG), яка забезпечує збереження прив’язки UST до 1 долара, докладає багато зусиль, щоб запобігти подальшим втратам і повернути прив’язку UST до долара.

Окрім того, резерв стейблкоїну Terra спорожнив свій запас біткоїнів, адже вони використали BTC на суму 1,5 млрд доларів, щоб підтримати UST, а також забезпечити його прив’язку шляхом додавання необхідної ліквідності до екосистем. Також фонд почав давати в позику монети іншим торговим компаніям, а також виділив 750 млн токенів UST для накопичення BTC, і все це разом спрямовано на збереження прив’язки.

5 травня у фонді загалом було 167 081 BTC (3,5 млрд доларів), а потім повідомили, що додали ще 37 863 монети. Однак ринкові ефекти, здається, не хвилювали засновника Terra До Квона. Він написав твіт: «Розгортаємо більше капіталу. Спокійно, друзі».

Deploying more capital – steady lads — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 9, 2022

Однак після допису Квона фонд перемістив 42 500 монет на різні криптобіржові платформи, зокрема OKX, але відтоді Квон не промовив жодного слова.

Як працюють UST і LUNA

UST і LUNA працюють разом, щоб підтримувати ціну в 1 долар, й використовують теорію ігор і механізм спалювання та карбування монет на блокчейні. Цей механізм діє як амортизатор при коливанні ціни UST, адже він гарантує, що трейдери можуть обміняти UST вартістю 1 долар на LUNA вартістю 1 долар.

Хоча ходили спекуляції щодо майбутнього LUNA, сьогоднішня свічка Доджі показала, що, хоча бики купують на низьких рівнях, водночас ведмеді захищають ці рівні, а отже, тиски продажу та купівлі ліквідують один одного.