Ціна LUNA різко падає, бо UST втратив прив’язку до долара США
Кілька тижнів панував ажіотаж навколо випуску стейблкоїну TerraUSD (UST), але після того, як він втратив свою прив’язку до долара США, і його ціна різко впала, вартість токена LUNA також полетіла вниз.
За останні п’ять днів ціна LUNA, нативного токена Terra, впала на понад 95%, причому найбільші втрати спостерігаються сьогодні: на момент написання статті монета впала приблизно на 86%.
Ще тиждень тому LUNA торгувалася вище 80 доларів, а її поточна ціна на момент виходу статті становила 4,89 долара.
LUNA і стейблкоїн UST
Деякі аналітики стверджують, що, ймовірно, в проєкті Terra не було коштів, щоб підтримати UST та зберегти його прив’язку до долара.
Однак організація Luna Foundation Guard (LFG), яка забезпечує збереження прив’язки UST до 1 долара, докладає багато зусиль, щоб запобігти подальшим втратам і повернути прив’язку UST до долара.
Окрім того, резерв стейблкоїну Terra спорожнив свій запас біткоїнів, адже вони використали BTC на суму 1,5 млрд доларів, щоб підтримати UST, а також забезпечити його прив’язку шляхом додавання необхідної ліквідності до екосистем. Також фонд почав давати в позику монети іншим торговим компаніям, а також виділив 750 млн токенів UST для накопичення BTC, і все це разом спрямовано на збереження прив’язки.
5 травня у фонді загалом було 167 081 BTC (3,5 млрд доларів), а потім повідомили, що додали ще 37 863 монети. Однак ринкові ефекти, здається, не хвилювали засновника Terra До Квона. Він написав твіт: «Розгортаємо більше капіталу. Спокійно, друзі».
Deploying more capital – steady lads
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 9, 2022
Однак після допису Квона фонд перемістив 42 500 монет на різні криптобіржові платформи, зокрема OKX, але відтоді Квон не промовив жодного слова.
Як працюють UST і LUNA
UST і LUNA працюють разом, щоб підтримувати ціну в 1 долар, й використовують теорію ігор і механізм спалювання та карбування монет на блокчейні. Цей механізм діє як амортизатор при коливанні ціни UST, адже він гарантує, що трейдери можуть обміняти UST вартістю 1 долар на LUNA вартістю 1 долар.
Хоча ходили спекуляції щодо майбутнього LUNA, сьогоднішня свічка Доджі показала, що, хоча бики купують на низьких рівнях, водночас ведмеді захищають ці рівні, а отже, тиски продажу та купівлі ліквідують один одного.