Ціна Metacade (MCADE) зростає, а цінові прогнози для Ripple (XRP) коливаються

Не секрет, що в останні кілька років Ripple відчуває на собі тиск. Хоча дехто робить сміливі прогнози, що в найближчі місяці XRP зростатиме, та більш реалістичні оцінки показують, що, можливо, його результати не зможуть виправдати такі очікування. У цій статті ви дізнаєтеся, чому останнім часом цінові прогнози для XRP від Ripple піддаються критиці, та чому різко зростає попит на токен Metacade в рамках поточного передпродажу.

Ripple (XRP): причиною падіння XRP, можливо, є

висока централізація та справа проти SEC

Ripple — це криптовалюта, яку створили в 2012 році, щоб надати більш швидку та дешеву альтернативу традиційним транскордонним платіжним системам, як-от SWIFT. Хоча Ripple є четвертим за вартістю проєктом на ринку (за винятком стейблкоїнів), в останні роки Ripple не зміг виправдати очікування інвесторів.

Окрім того, що SEC став тим величезним слоном у кімнаті, Ripple є однією з найбільш централізованих криптовалют. Значна частина токенів XRP належить і контролюється його материнській компанії Ripple Labs. Схоже, такої ж думки дотримується навіть співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, який наприкінці 2022 року заявив , що XRP «досі повністю централізований». Це суперечить принципам децентралізації, які лежать в основі всієї ідеї криптовалюти.

До того ж, тривалий судовий процес проти SEC на деякий час знизив ціну XRP, і досі не відомо, чим закінчиться ця справа. SEC стверджує, що XRP є незареєстрованим цінним папером, а це створює невизначеність і юридичні ризики для власників XRP. З огляду на те, що після краху FTX регулятори прагнуть встановити більший контроль над криптовалютами, XRP може стати тим першим доміно, яке впаде. Як результат, багато інвесторів не зважуються придбати XRP, і це змусило багатьох аналітиків понизити свої цінові прогнози для XRP від Ripple.

Прогноз ціни на Ripple (XRP)

Хоча монета Ripple, мабуть, є однією з найбільш стабільних під час нинішнього ведмежого ринку, та прогнози ціни для Ripple (XRP) на 2023 рік не вражають. Багато експертів встановили максимальну ціль до кінця цього року на рівні 1,18 долара, тобто поточна ціна в 0,41 долара майже потроїться. Однак більш реалістичними є цінові прогнози для Ripple (XRP) від 0,59 до 0,81 долара. Як наслідок, багато інвесторів починають переключатися на проєкти, що мають набагато більший потенціал прибутку на 2023 рік, зокрема Metacade.

Metacade (MCADE) штурмує вершини під час передпродажу

На відміну від Ripple, Metacade у 2023 році набирає обертів рекордними темпами. В рамках його передпродажу, який зараз проходить четвертий етап, вдалося зібрати понад 6,2 млн доларів США, причому лише за перші 10 тижнів залучили 5 млн доларів. Як результат, ціна його нативного токена MCADE з моменту запуску злетіла з 0,008 до 0,014 долара.

Отож, що ж таке Metacade? Це платформа, яка орієнтується на спільноту, де можна грати, вивчати та більше заробляти на свіжих P2E-іграх. В Metacade геймери та криптофанатики можуть об’єднатися, щоб спілкуватися, співпрацювати, скористатися багатьма можливостями для заробітку та навіть отримати можливість впливати безпосередньо на напрямок розвитку індустрії GameFi.

Сама платформа є комплексним рішенням для P2E-ігор. Тут можна знайти огляди, форуми, таблиці лідерів, живі чати та найпопулярніші альфа-версії GameFi, якими діляться ветерани P2E, тому геймери тут мають усе необхідне, щоб випередити своїх конкурентів. Завдяки таким безцінним функціям можна отримати доступ до корисної інформації про ігри та стратегії, а також знайти спільноту Р2Е-ентузіастів, з якими можна поспілкуватися.

Більше того, Metacade запускає декілька ініціатив, щоб завдяки їм допомогти гравцям максимізувати їхні доходи під час революції в P2E-секторі, сюди входять: Create2Earn, Compete2Earn і Work2Earn. Програма Create2Earn дає геймерам винагороди за їхній внесок у платформу. Їм сплачують токени MCADE за обмін відгуками, надання альфа-версії ігор та взаємодію з іншими учасниками. Разом з тим користувачі можуть брати участь у змагальних ігрових турнірах і вигравати великі призи завдяки програмі Compete2Earn.

Ініціатива Work2Earn дозволить гравцям скористатися дошкою вакансій та підробіток від Metacade, щоб знайти собі роботу у Web3-просторі та ігровій індустрії. Ця дошка, яку запустять у 2024 році, міститиме різні вакансії: як одноразові позиції тестувальника, так і штатні посади в одних з найбільших компаній у Web3.

І нарешті, програма Metagrants користується серед інвесторів величезним успіхом. Metagrants дозволяють спільноті використовувати кошти платформи, щоб надати фінансування розробникам ігор. Розробники просто надсилають на конкурс Metagrants свої ігрові пропозиції, а власники MCADE голосують за них.

Пропозиції-переможці отримають фінансування, яке дозволить втілити ці ідеї в життя, а вже готову гру внесуть до віртуальної аркади Metacade. Завдяки цьому спільнота Metacade має неймовірну можливість долучитися до створення одних із найкращих P2E-ігор і зміцнити лідерську позицію платформи в індустрії GameFi.

Прогноз ціни на Metacade (MCADE)

Оскільки Metacade має потенціал швидко стати фактично домом для P2E-геймерів, токену MCADE роблять неймовірні цінові прогнози. Він стане доступним для широкого загалу за ціною 0,02 долара, однак багато хто очікує, що до кінця 2023 року він сягне позначки в 0,50 долара, тобто менше ніж за рік він зросте в 25 разів. За деякими більш консервативними оцінками, токен коштуватиме як мінімум 0,22 долара, а це все одно колосальні 1000% повернених інвестицій.

Metacade (MCADE) — це найкраща інвестиція

Загалом, схоже, що власники XRP грають у ризиковану гру. Наявні цінові прогнози для XRP не віщують інвесторам Ripple нічого доброго, хоча це одна з найбільш стабільних монет на поточному ведмежому ринку. Зрештою, доля XRP знаходиться в руках судів США, а цього достатньо, щоб утримати людей від інвестування в нього.

Натомість Metacade виглядає набагато розумнішою інвестицією. Після неймовірно успішного передпродажу стало зрозуміло, що Metacade знаходиться на правильному шляху. У зв’язку з тим, що у 2023 році GameFi-сектор стане домінуючим у криптопросторі, інвестори, які вже мають активи, можуть отримати величезні прибутки. Якщо гадаєте, що вони щось знають, відвідайте передпродаж MCADE та придбайте токени за 0,014 долара, доки їхня ціна не піднялася!

Придбати Ripple (XRP) можна на eToro тут .