Ціна MinePlex зростає починаючи з 6 квітня, і, здається, цей бичачий тренд набирає обертів з кожним днем.

На момент написання статті PLEX торгувався за 1,91 долара, за останні 24 години токен здорожчав на 49,95%. Його добовий максимум становить 2,0 долара, а добовий мінімум — 1,18 долара.

На даний момент обсяг торгів складає 15,6 мільйона доларів, що трохи вище, ніж обсяг торгів, який був 6 квітня, тоді він дорівнював 15,09 мільйона доларів.

У цій статті ми розглянемо ті фактори, що сприяють зростанню ціни PLEX.

Чому ціна MinePlex зростає?

Перш ніж ми зануримося в причини підвищення цін, давайте спочатку пояснимо, що таке MinePlex для тих, хто баче це слово вперше.

Коротко кажучи, MinePlex — це мобільний криптобанк, за допомогою якого користувачі можуть використовувати фіатні кошти або криптовалюти для здійснення переказів, платежів та банківських операцій. У нього є два нативні токени, а саме PLEX і MINE.

Токен PLEX діє як платіжний інструмент і як актив в екосистемі, і він використовує математичний алгоритм, який дозволяє розраховувати, як буде зростати його ціна. З іншого боку, токен MINE має фіксовану вартість, що не піддається коливанням, і він надає доступ до послуг цієї системи.

В екосистемі MinePlex є чотири основні компоненти: інтернет-магазин MinePlex.Marketplace, платіжна система Mineplex.Money, новий додатко для цифрового банкінгу Mineplex.Finance та платформа для розвитку бізнесу MinePlex.Payment.

Тепер давайте детальніше розглянемо причину росту ціни PLEX.

Запуск нового додатку для цифрового банкінгу MinePlex.Finance

Одним із головних факторів, що сприяв поточному підвищенню цін, став нещодавній запуск нового додатку для цифрового банкінгу MinePlex, завдяки якому ціна монети колосально зросла.

Як зазначається у пресрелізі, цей новий додаток дозволить поєднати основні фіатні валюти з токенами PLEX:

«MinePlex.Finance не залежить від платформи MinePlex, хоча, щоб працювати з додатком, необхідно використовувати нативні токени цього проєкту PLEX. Це суперсучасне рішення, яке можна використовувати як цифровий обліковий запис, платіжний додаток або як мобільний гаманець для токенів PLEX та фіатних коштів».