Ціна $SAND зросла більше ніж на 10% і ось чому

Починаючи з 17 квітня ціна SAND зростає, і з кожним днем цей бичачий тренд набирає обертів.

На момент написання статті SAND торгувався за 2,94 долара, його ціна зросла на 11,18% за останні 24 години. Денний максимум токена становив 2,99 долара, а денний мінімум — 2,61 долара.

На даний момент обсяг торгів складає 522,46 мільйона доларів, що набагато вище, ніж обсяг торгів в 225,07 мільйона доларів, який був 17 квітня.

У цій статті ми розглянемо фактори, що сприяють поточному росту ціни на SAND.

Чому ціна SAND зростає?

Перш ніж ми перейдемо до деталей поточного ралі, давайте спочатку дізнаємося, що таке The Sandbox, і що таке SAND.

The Sandbox — це онлайн-гра на базі блокчейну, що належить корпорації Amonica Brands. У грі користувачі можуть створювати, продавати та купувати цифрові активи. Цей проєкт запустили у 2011 році, і SAND є його нативним токеном.

Тепер поговоримо детальніше про причини нинішнього ралі.

Плани зібрати 400 мільйонів доларів

Однією з головних причин поточного росту цін став коментар Bloomberg про те, що команда, яка стоїть за The Sandbox, планує зібрати ще 400 мільйонів доларів, а це призведе до того, що вартість монети підніметься до 4 мільярдів доларів, а участь у фінансуванні братимуть як існуючі, так і нові інвестори.

Важливо відзначити, що у листопаді минулого року 2021 року The Sandbox реалізував схожий проєкт зі збору коштів, в рамках якого вдалося зібрати 93 мільйони доларів. Цей раунд фінансування очолив Softbank.

Однак команда поки не встановила підстави, на яких будуть проводити збір коштів, адже на це впливатимуть ринки.

Ігровий план від The Sandbox

Цього разу The Sandbox має чіткий план щодо створення своєї платформи метавсесвіту.

Більше того, The Sandbox залучив відомі організації, наприклад, британський міжнародний комерційний банк HSBC, з яким вони вже співпрацювали на початку цього року, коли банк захотів придбати віртуальну нерухомість LAND.

Чутки про те, що The Sandbox проводить IPO

Ходили чутки про те, що The Sandbox збирається провести первинну публічну пропозицію (IPO), однак співзасновник і головний операційний директор The Sandbox Себастьєн Борген не підтвердив ці чутки.