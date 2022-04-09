У криптопросторі подвоїти свої інвестиції не так вже й важко, особливо коли мова йде про мем-монети, як-от Shiba Inu . Однак, незважаючи на чудові результати в 2021 році, цього року SHIB різко впав, правда, наприкінці березня ми спостерігали деяке відновлення. Але ця монета все одно може подвоїти ваші гроші. Нижче ми пояснимо чому, а спочатку давайте розглянемо важливі моменти:

Схоже, що Shiba Inu знаходиться в зоні значного попиту.

Монета може здійснити серйозний бичачий забіг і збільшитися на 100%.

Окрім того, SHIB тримається вище потужної зони підтримки, і існують дуже низькі ризики зниження.

Джерело даних: Tradingview

Чи може ціна SHIB подвоїтися найближчим часом?

Так, на графіку видно, що є усі передумови, щоб токен зріс на 100%. Прямо зараз SHIB увійшов у важливу зону попиту від 0,0000235 до 0,0000263 долара. Насправді це вже траплялося наприкінці лютого, і як тільки SHIB перевищив цей рівень, він зріс із величезним відривом.

За найконсервативнішою оцінкою, цього разу підйом буде на 38%. Але звідки може взятися ріст на 100%? Як бачимо, SHIB зараз знаходиться вище потужної зони підтримки. Це означає, що ризик різких корекцій мінімальний.

Саме з цієї причини SHIB, ймовірно, підніметься приблизно на 40%. Після цього буде невелика корекція, коли SHIB трохи відкотиться назад, а потім знову розпочне рух вгору. Зрештою, можна уявити, що найближчим часом його ціна подвоїться.

Чи настав час купувати SHIB?

Рано чи пізно Shiba Inu здійсне прорив, тому було б розумно вже зараз починати накопичувати ці монети.

З довгострокової точки зору SHIB залишається дещо ризикованим активом, бо не зрозуміло, якими будуть настрої довгострокових інвесторів. Однак, враховуючи той факт, що токен різко впав від своїх ATH 2021 року, зараз чудовий час, щоб купити цю мем-монету зі знижкою.