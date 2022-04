NEAR, нативний токен Near Protocol, сьогодні зріс після того, як блокчейн Near Protocol випустив свій довгоочікуваний стейблкоїн USN.

На момент написання статті токен NEAR відновився до позначки в 14,96 долара, а за останні 24 години він зріс на 8,38%. Однак втрати токена за останній тиждень складають приблизно 12%, і це є наслідком падіння загального ринку криптовалют, яке відбулося минулого тижня.

Стейблкоїн USN від Near Protocol

Стейблкоїн USN, який нещодавно запустили, є алгоритмічним стейблкоїном. Він використовує комбінацію токеноміки, щоб зберігати прив’язку до долара США у співвідношенні 1:1. Його випустила децентралізована організація на базі протоколу NEAR, що називається Decentral Bank.

Можна спалити токени NEAR, щоб викарбувати стейблкоїни USN, а також можна спалити стейблкоїни USN, щоб отримати токени NEAR.

У Decentral заявили, що кредитори, які долучаться на ранніх етапах, отримають до 20% прибутку, а це свідчить, що USN є конкурентом популярного стейблкоїну UST від Terra.

Резерви стейблкоїну USN підтримуватимує Decentral Bank DAO, і DAO щомісяця проводить голосування, щоб визначити, як розподілити винагороди на суму 10 млн доларів за торгівлю USN.

Перенасичений ринок стейблкоїнів

USN зіштовхнеться з жорсткою конкуренцією всередині галузі, де його основним конкурентом буде стейблкоїн UST від Terra. UST від Terra вже має підтримку в розмірі 2,5 млрд доларів, які знаходяться в його резервах.

Є ще один довгоочікуваний стейблкоїн – USDD від блокчейну Tron, який обіцяє 30% APY.

Схоже, більшість інвесторів займають вичікувальну позицію щодо стейблкоїну USN, сподіваючись, що в Near Protocol буде більше опцій DeFi, завдяки яким стейблкоїн USN стане більш корисним.