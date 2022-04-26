Ціна токена Near відновлюється після запуску стейблкоїну Near Protocol
NEAR, нативний токен Near Protocol, сьогодні зріс після того, як блокчейн Near Protocol випустив свій довгоочікуваний стейблкоїн USN.
На момент написання статті токен NEAR відновився до позначки в 14,96 долара, а за останні 24 години він зріс на 8,38%. Однак втрати токена за останній тиждень складають приблизно 12%, і це є наслідком падіння загального ринку криптовалют, яке відбулося минулого тижня.
Стейблкоїн USN від Near Protocol
Стейблкоїн USN, який нещодавно запустили, є алгоритмічним стейблкоїном. Він використовує комбінацію токеноміки, щоб зберігати прив’язку до долара США у співвідношенні 1:1. Його випустила децентралізована організація на базі протоколу NEAR, що називається Decentral Bank.
Можна спалити токени NEAR, щоб викарбувати стейблкоїни USN, а також можна спалити стейблкоїни USN, щоб отримати токени NEAR.
У Decentral заявили, що кредитори, які долучаться на ранніх етапах, отримають до 20% прибутку, а це свідчить, що USN є конкурентом популярного стейблкоїну UST від Terra.
Резерви стейблкоїну USN підтримуватимує Decentral Bank DAO, і DAO щомісяця проводить голосування, щоб визначити, як розподілити винагороди на суму 10 млн доларів за торгівлю USN.
Перенасичений ринок стейблкоїнів
USN зіштовхнеться з жорсткою конкуренцією всередині галузі, де його основним конкурентом буде стейблкоїн UST від Terra. UST від Terra вже має підтримку в розмірі 2,5 млрд доларів, які знаходяться в його резервах.
Є ще один довгоочікуваний стейблкоїн – USDD від блокчейну Tron, який обіцяє 30% APY.
Схоже, більшість інвесторів займають вичікувальну позицію щодо стейблкоїну USN, сподіваючись, що в Near Protocol буде більше опцій DeFi, завдяки яким стейблкоїн USN стане більш корисним.