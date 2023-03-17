Ціна XMR від Monero падає, оскільки уряди по всьому світу врегульовують криптовалюту. Однак це ніяк не позначається на передпродажу Metacade.

Регулювання криптовалюти продовжує загрожувати майбутньому Web3-простора, тому багато інвесторів шукають, в які криптовалюти найбезпечніше інвестувати. Хоча Monero (XMR) деякий час був провідним блокчейн-проєктом, зараз Metacade (MCADE) виглядає як кращий довгостроковий проєкт.

Завдяки спробам врегулювати криптовалюти цінова динаміка Monero може зазнати катастрофічного удару. Тим часом Metacade продовжує успішно проходити ранні етапи свого передпродажу. Отож, який з цих проєктів є кращою довгостроковою інвестицією?

Як регулювання криптовалюти впливає на всю галузь?

Оскільки Monero є провідним блокчейном, орієнтованим на конфіденційність, його майбутнє є під загрозою. Після інциденту з Tornado Cash у 2022 році регулювання криптовалюти придушило приватні протоколи. Tornado Cash був протоколом, завдяки якому блокчейн-транзакції стало неможливо відстежувати, і це призвело до арешту його розробника-засновника.

Ця новина поставила під сумнів майбутнє Monero та ціни XMR. Раніше ціна XMR досягала максимумів в понад 500 доларів США, але тепер через серйозне регулювання криптовалюти інвестори шукають більш безпечні інвестиції.

Останнім часом одним із найпопулярніших варіантів серед криптоінвесторів став Metacade . В рамках передпродажу токенів MCADE вдалося залучити 10,9 млн доларів за 16 тижнів від моменту його старту, це стало можливим завдяки потужній ціннісній пропозиції та здатності з часом обслуговувати величезну кількість користувачів.

Що таке Monero?

Monero — це одна з найстаріших криптовалют у списку топ-50, її створили в 2014 році. Щоб приховати особи своїх користувачів, вона використовує механізм консенсусу proof-of-work та передові криптографічні технології. Monero є одним із найпопулярніших приватних блокчейнів, і з моменту свого запуску він є провідним проєктом у Web3 -просторі.

У той час як більшість блокчейнів мають публічний реєстр, що записує приватні адреси, суми транзакцій та іншу інформацію, яку можна відстежити до відправника, Monero маскує велику частину цих даних. Як наслідок, надсилання грошей через блокчейн Monero є повністю приватним і безпечним.

Чи зможе ціна XMR сягнути 200 доларів у 2023 році?

Відтоді, як у 2021 році монета сягнула свого історичного максимуму, ціна XMR впала на 70%. Після інциденту з Tornado Cash та посилення регулювання криптовалют багато експертів припускають, що XMR буде складно відновити свій попередній ціновий рівень.

Основна мета для ціни XMR — досягти 200 доларів. Monero зіштовхується з потужним опором на цьому ціновому рівні, і йому буде важко пробити цей бар’єр в найближчі роки. Цінова дія XMR буде оповита невизначеністю до того часу, доки Monero залишатиметься провідним приватним блокчейном, враховуючи чинні правила щодо криптовалюти.

Що таке Metacade?

Metacade — це перша аркада, що керується спільнотою. Платформа поєднує в собі вдосконалені механізми заробітку та найбільшу колекцією аркадних ігор на блокчейні, щоб забезпечити користувачам комплексний GameFi-досвід.

Ця аркада метавсесвіту стане домом для великої кількості різноманітних ігор, а також буде центральним осередком для користувачів Web3. Це пояснюється тим, що пропозиція Metacade виходить за рамки аркадних ігор, адже користувачі зможуть спробувати кращі альфа-версії в ігровому просторі блокчейну безпосередньо на цій платформі.

Як працює MCADE?

Токен MCADE буде використовуватися для сплати винагород в аркаді. Metacade пропонує як звичайний, так і змагальний геймплей, тому гравці можуть грати наодинці або ж долучитися до платних турнірів, щоб мати шанс виграти головні криптовалютні призи .

Також цей хаб спільноти винагороджуватиме творців контенту за допомогою механізму Create2Earn. Користувачі зможуть робити свій внесок, публікуючи огляди на ігри, обмінюючись альфа-версії ігор, або безпосередньо взаємодіючи з іншими членами спільноти та заробляючи при цьому токени MCADE.

Окрім того, Metacade публікуватиме вакансії для користувачів Web3 через функцію Work2Earn. Незалежно від того, шукаєте ви роботу на фрілансі, одноразові підробітки чи роботу на повний робочий день у великих Web3-компаніях, Metacade допоможе професіоналам знайти нові цікаві посади.

Чи зможе MCADE досягти 1 долара у 2023 році?

Передпродаж токенів MCADE привернув до себе величезну увагу завдяки величезним перспективам, які демонструє цей новий проєкт. Після завершення передпродажу MCADE буде доступний на біржах, і це може ще більше посилити купівельний тиск.

Експерти прогнозують Metacade значні прибутки у 2023 році та надалі, причому позначка в 1 долар буде ключовою ціллю на цей рік. У 2023 році токен не лише залістять на біржах, але й ця аркада метавсесвіту також відкриє свої двері та почне надавати захоплюючий GameFi-досвід гравцям з усього світу.

Ціновий прогноз для MCADE vs XMR: яка інвестиція краща?

Оскільки регулювання криптовалюти продовжує тиснути на протоколи, що орієнтуються на конфіденційність, Monero виглядає як ризикована довгострокова інвестиція. З іншого боку, Metacade тільки починає робити собі ім’я як провідний проєкт у секторі блокчейн-ігор, що дає йому величезний потенціал на майбутнє.

Безсумнівно, Metacade зараз виглядає як краща інвестиція. Однак інвесторам потрібно поквапитися, щоб придбати MCADE за найкращою можливою ціною, адже під час передпродажу вартість MCADE зросте з 0,008 до 0,02 долара. Web3-проєкти на кшталт Metacade користуються значними перевагами крипторегулювання порівняно з проєктами, які захищають анонімність користувачів, тому будемо з цікавістю спостерігати, яким буде майбутнє цих двох проєктів.