У понеділок ціни на криптовалюти впали, бо панічні настрої на ринку посилюються. Біткоїн опустився нижче 40 000 доларів, а загальна ринкова капіталізація криптовалют впала десь до 1,87 трлн доларів. Одні з найгірших результатів мають Near Protocol, Mina Protocol, Zilliqa, Moonbeam і Axie Infinity, які протягом останньої доби впали більше ніж на 10%.

Побоювання інвесторів

Криптовалюти впали, оскільки настрої на ринку значно погіршилися. Дійсно, якщо уважно проаналізувати ринок, бачимо, що різні класи активів знаходяться глибоко в мінусі. Наприклад, на ринку сировини ціна сирої нафти впала більше ніж на 4%, а золота та срібла – більше ніж на 2%. Саме тому це став один з найгірших днів року для індексу сировинних товарів. Індекс Bloomberg Commodity Index (BCOM) знизився більше ніж на 1,9%.

Фондовий ринок також обвалився. Наприклад, європейські індекси CAC 40, DAX та FTSE 100 впали більше ніж на 2%. У Сполучених Штатах Dow Jones впав на понад 1000 пунктів. На ф’ючерсному ринку він втратив понад 200 пунктів.

Криптовалюти падають, бо інвестори побоюються щодо дій Федеральної резервної системи та інших центральних банків. У заяві, яку зробив Джером Павелл минулого тижня, він попередив, що в найближчі місяці банк впровадить більш жорстку політику. В результаті чого індекс страху та жадібності перемістився в зону крайнього страху – 23.

Прогноз ціни на Zilliqa

На денному графіку видно, що протягом останніх кількох днів ціна ZIL перебувала в потужному ведмежому тренді. Монета опустилася нижче важливого рівня в 0,1285 долара, що є максимумом 21 жовтня. Вона впала на понад 57% від найвищого рівня цього місяця.

Загальна капіталізація знизилась десь до 1,3 млрд доларів, а показник MACD опустився нижче нейтрального рівня. Таким чином, існує ймовірність, що монета й далі буде падати, адже ведмеді налаштовані на наступний ключовий рівень підтримки на позначці 0,08 долара.

Прогноз ціни Near Protocol

На денному графіку видно, що останні 6 днів поспіль ціна Near Protocol знижувалася. При більш детальному розгляді бачимо, що фактично набирає обертів нисхідна тенденція. Окрім того, монета опустилася нижче 25-денної ковзної середньої, а показник MACD близький до падіння нижче нейтрального рівня.

Монета також утворила щось схоже на ручку моделі чашка та ручка. Тому існує ймовірність, що відновиться бичачий тренд.