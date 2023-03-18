Цінові прогнози для Ethereum Classic і Litecoin падають, бо інвестори цікавляться передпродажем Metacade, щоб максимізувати свої інвестиції

Тим, хто займається Web3 і спостерігає за ринками, інколи буває важко оцінити величезний масштаб нинішніх досягнень. Повільно, але впевнено проєкти зі справжньою корисністю та надійними варіантами використання прокладають собі шлях до загального впровадження, і, ймовірно, такі великі галузі, як фінанси та ігри зазнають серйозних потрясінь протягом наступних кількох років паралельно тому, як розвиватимуться проєкти.

Це створює складний фон для тих проєктів, які не змогли завоювати ані шматок ринку, ані уяву тих, хто розбудовує Web3, а оскільки Ethereum Classic і Litecoin підпадають під цю категорію, ці проєкти зосередяться на спробі утриматися на плаву, доки простір дозріває.

І навпаки, новий GameFi-проєкт Metacade, здається, лише зміцнює свої позиції під час передпродажу. Оскільки цей новачок пропонує величезні прибутки, інвестори розуміють, що токени на кшталт MCADE можуть дати набагато потужніші інвестиційні можливості, ніж більш відомі проєкти.

Що таке Ethereum Classic?

Ethereum Classic, як випливає з назви, є оригінальним ланцюгом Ethereum. У 2016 році хакери скористалися вразливістю Ethereum та зламали його, в результаті чого було втрачено 50 млн доларів, і це призвело до хардфорку ланцюга Ethereum.

Форк, який видалив вкрадені кошти, — це Ethereum, який ми знаємо сьогодні, тоді як Ethereum Classic є оригінальним ланцюгом, і він досі залишається активним. Як наслідок, токен ETC має таку ж корисність, як ETH.

Чи зможе ETC досягти 40 доларів у 2023 році?

Хоча в Ethereum Classic є пристрасна база шанувальників, цей проєкт має лише незначну підтримку з боку основного ланцюга Ethereum, і це відображається на ціні Ethereum Classic. Останні роки проєкт вживав заходів, щоб підвищити рівень інтеграції з Ethereum та розширити варіанти використання, та, безперечно, на ETC чекає важке майбутнє, і, ймовірно, без бичачих спекуляцій Ethereum Classic буде важко досягти навіть 40 доларів.

Що таке Litecoin?

Litecoin — проєкт, що народився з форку біткоїну, який здійснили, щоб уникнути невеликої концентрації майнерів. У результаті проєкт використовує зовсім інший алгоритм хешування, і за ці роки він почав суттєво відрізнявся від біткоїну.

Чи зможе LTC зберегти свою вартість у 2023 році?

Найбільша проблема, з якою стикаються при прогнозуванні цін на Litecoin, — це завоювання свого місця на ринку. Цей проєкт набагато менше відомий, ніж біткоїн, і він також зіштовхується з конкуренцією в платіжному просторі з боку безлічі інших проєктів, створених з використанням новітніх технологій і спеціально для цієї мети.

Зважаючи на це, здається малоймовірним, що на LTC чекає особливо яскраве майбутнє, а це означає, що якщо ціна LTC зможе стабільно триматися близько позначки 100 доларів, більшість аналітиків вважатимуть цей рік гарним для цього довгострокового проєкту.

Що таке Metacade?

Metacade — це новачок у криптопросторі, який привертає до себе увагу завдяки переконливому баченню, яке викладено в офіційній документації . Metacade прагне стати головним гравцем у GameFi-секторі та надавати найбільшу бібліотеку P2E-ігор, що лежатиме в основі цієї екосистеми.

Величезна бібліотека ігор — де всі ігри пропонують гравцям фінансові винагороди — дозволяє Metacade вирізнятися серед багатьох GameFi-проєктів завдяки своїй зосередженості на різноманітних можливих ігрових заходах, а не на одному; а потужно інтегрований службовий токен MCADE, як стверджує сам проєкт, може принести інвесторам великі прибутки.

Як працює MCADE?

Токен MCADE використовується як валюта екосистеми Metacade, а отже, грає ключову роль у системі винагород. Окрім того, винагороди сплачують не лише за ігровий досвід, а це означає, що користувачів стимулюють покращувати користувацький досвід для інших учасників.

З огляду на те, що MCADE використовується при кожному обміні цінностями на платформі, стає зрозуміло, що значне збільшення кількості користувачів, що, за прогнозами багатьох аналітиків, має відбутися цьогоріч, призведе до сильного купівельного тиску на токен.

Чи зможе MCADE досягти 1 долара у 2023 році?

Токен MCADE виграє як інвестиція завдяки величезній корисності, яку він дає екосистемі Metacade. Це означає, що агресивна дорожня карта їхніх технічних випусків у поєднанні з дизайном платформи, яка має високий рівень залучення, може принести величезну цінність цьому проєкту протягом року.

Окрім того, для інвесторів є декілька варіантів стейкінгу MCADE, що дозволяють отримувати пасивний дохід, коли ви просто утримуєте токени, і це, ймовірно, ще більше пришвидшить розпродаж пропозиції та спричинить підвищення ціни до кінця 2023 року.

Оскільки ціна MCADE в 1 долар вимагає ринкової капіталізації лише в 2 млрд доларів, здається цілком можливим, що до кінця року MCADE подолає цей бар’єр в 1 долар, враховуючи великий потенціал проєкту, а також корисні функції його токена.

Який проєкт краще обрати інвестору?

Передпродаж Metacade, який зараз саме в розпалі, і протягом якого лише за 16 тижнів вдалося зібрати приголомшливі 10,9 млн доларів, здається переконливим інвестиційним вибором, і він, ймовірно, принесе інвесторам найбільші прибутки.

Кмітливі інвестори знають, що найвищі прибутки отримують ті, хто на ранніх етапах долучається до проєктів з високим потенціалом, а не підтримує старих гравців, як-от Ethereum Classic, Litecoin чи навіть Bitcoin, тому купівля MCADE зараз може стати кращою інвестицією, ніж майже будь-яка інша добре відома криптовалюта.