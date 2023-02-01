Цінові прогнози на лютий для кращих криптопроєктів метавсесвіту Metacade (MCADE) і Decentraland (MANA)

Зараз стає очевидно, що застарілі ігрові проєкти не зможуть зрівнятися в майбутньому з криптопроєктами метавсесвіту. Поєднання покращеного ігрового досвіду та інтегрованих фінансових винагород є нічим іншим, як революційним, і саме завдяки їм кращим проєктам криптопростору прогнозують зростання цін.

Цінові прогнози для Metacade (MCADE) і Decentraland (MANA) виглядають чудово на 2023 рік. Питання полягає в тому, чи будуть ці прогнози на MCADE або MANA підвищуватися?

Зараз ігрові проєкти метавсесвіту пропонують одні з кращих інвестиційних можливостей

Найпопулярніші криптотокени метавсесвіту досягли серйозних успіхів за останні роки. Decentraland (MANA) зріс більше ніж у 200 разів від моменту запуску і до свого історичного максимуму (ATH) у 2021 році. Тепер, схоже, абсолютно нова криптовалюта метавсесвіту під назвою Metacade , яка зараз знаходиться на ранній стадії інвестування, готується повторити цей шлях в найближчі роки.

Ціновий прогноз для MANA починає виглядати більш позитивно, адже загальний ринок криптовалюти починає відновлюватися після тривалої ведмежої тенденції. Ця тенденція призвела до того, що прогнозована ціна MANA значно впала, а токен MANA втратив 90% своєї вартості від свого ATH.

І навпаки, Metacade, схоже, буде зростати в найближчі місяці. Нещодавно розпочався передпродаж токена MCADE, в рамках якого за дуже короткий проміжок часу залучили понад 4,5 млн доларів інвестицій.

Наразі здається, що після завершення передпродажу токенів MCADE збирається отримати значні прибутки, та наскільки високо він може піднятися? Чи зможе він обігнати MANA та стати одним із найцінніших криптопроєктів метавсесвіту в Web3-просторі?

Що таке Decentraland (MANA)?

Decentraland — це величезний метавсесвіт віртуальної реальності, в якому користувачі можуть купувати та продавати цифрову нерухомість. Земельні ділянки, які можна придбати в Decentraland, можна повністю налаштувати на власний розсуд, тобто користувачі можуть за бажанням створювати будь-який цифровий досвід на мапі віртуальної реальності.

Decentraland став провідним криптопроєктом метавсесвіту завдяки своїй зосередженості на контенті, створеному користувачами ( UGC ). Цей світ ділиться на райони, що дозволяє кожному отримати доступ до широкого спектру різноманітних вражень, зокрема тут доступні азартні ігри в стилі Лас-Вегаса, художні NFT-галереї та Р2Е-ігри.

Прогноз ціни для Decentraland на 2023 рік: чи сягне MANA 2 доларів?

Ціновий прогноз для MANA передбачає зміну тенденції протягом найближчих місяців. Хоча після значного падіння ціни MANA торгується набагато нижче позначки в 1 долар, та прогнозують, що ключовою ціллю MANA на рік буде подолати рівень опору на позначці 2 долари.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade прагне стати найзахопливішою блокчейн-аркадою. Ця криптоплатформа метавсесвіту надаватиме широкий спектр класних Р2Е-можливостей, а також матиме привабливий механізм заробітку, саме тому платформа може стати надзвичайно популярною серед користувачів Web3.

Основна мета проєкту Metacade, який повністю керується спільнотою, полягає в тому, щоб стати жвавим соціальним хабом для всіх геймерів та криптоентузіастів. Він прагне давати винагороди лояльним творцям контенту, надавати користувачам можливості працевлаштування та фінансувати майбутні блокчейн-ігри безпосередньо під час їхньої розробки.

Немає жодних сумнівів, Metacade має неймовірний потенціал для майбутнього розвитку. Це універсальна криптоплатформа метавсесвіту, що використовує блокчейн-технологію і має гарні можливості, щоб надавати кращий користувацький досвід порівняно з іншими гравцями ігрової індустрії — сектору, який гостро потребує змін.

Як працює MCADE?

Metacade пропонуватиме своїм користувачам як звичайні, так і змагальні ігри. Користувачі зможуть грати поодинці, проходити різні рівні, спробувати побити високі результати гравців в аркаді або навіть приєднатися до платних турнірів, щоб отримати шанс виграти щедрі призи в токенах MCADE.

Окрім того, Metacade має вдосконалену систему стимулів, бо прагне стати провідним хабом в галузі для альфа-версій GameFi-ігор. Користувачі зможуть заробляти токени MCADE в обмін на те, що просто діляться своїми ідеями, публікують огляди на ігри та спілкуються з іншими учасниками, а творці контенту отримають винагороду безпосередньо за свій внесок.

Для тих користувачів, які хочуть розпочати кар’єру в Web3, в нагоді стане функція Work2Earn від Metacade. Починаючи з 2024 року Metacade матиме дошку криптовакансій, де будуть публікуватися оголошення про роботу на повний робочий день. До того ж, проєкт також буде пропонувати одноразові підробітки і можливості протестувати ігри, за це користувачі зможуть заробити криптовалюту.

Прогноз ціни для Metacade на 2023 рік: чи сягне MCADE 1 долара?

Завдяки своєму унікальному набору функцій Metacade є усталеною та комплексною криптоплатформою метавсесвіту. Цей проєктів пропонує ширший набір послуг, ніж переважна більшість GameFi -проєктів, і саме тому багато людей припускають, що він може увійти до трійки лідерів метавсесвіту за розмірами ринкової капіталізації.

Отож, схоже, 2023 рік стане роком підйому MCADE. Платформа Metacade стане доступна для широкого загалу, передпродаж завершиться, а токен MCADE буде торгуватися на біржах. Враховуючи ці факти, MCADE може зрости в 50 разів і швидко досягти позначки в 1 долар.

Прогноз ціни для MCADE vs MANA: що зросте більше?

Хоча останні кілька років цінові прогнози для MANA були позитивними, та навряд чи ця монета зможе затьмарити очікуваний ріст MCADE. У прогнозах для MANA очікують, що прибутки Decentraland зростуть в 4 рази, а от MCADE передбачають, що він збільшиться щонайменше в 50 разів.

З часом Metacade може стати конкурентом найкращих криптопроєктів метавсесвіту. Щоб долучитися до цього проєкту, відвідайте вебсайт Metacade і придбайте якомога більше токенів MCADE, доки не закінчився передпродаж. Під час передпродажу Metacade його ціна зросте з 0,008 до 0,02 долара, й експерти очікують, що протягом 2023 року вона зросте до 0,20 долара.