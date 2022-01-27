Важливі моменти:

Після дня консолідації почалася корекція Cosmos .

Ведмежі обсяги залишаються низькими.

Cosmos дуже залежить від загальних ринкових тенденцій.

Протягом останніх 24 годин Cosmos ( ATOM/USD ) торгувався в діапазоні, а тепер знову став ведмежим. Значною мірою цьому сприяли настрої на загальному ринку. За останні 4 години біткоїн втратив імпульс на ключовому рівні опору, а Cosmos, як і інші альткоїни, слідує його прикладу.

«Бики» токена ATOM збавляють оберти

Cosmos — це криптовалюта, що забезпечує екосистему блокчейнів, які можуть легко взаємодіяти один з одним. Мета цього проєкту – побудувати перший у світі Інтернет, створений за допомогою блокчейн-технології . Зробити це шляхом створення з'єднаних мереж, за допомогою яких в децентралізованих системах може передаватися будь-яка інформація, і при цьому не буде потреби в третіх сторонах, як-от магазини додатків або пошукові системи.

Інвестори все краще розуміють, як можна використовувати Cosmos, і це позитивно позначиться на ціні токена ATOM протягом усього 2022 року. Хоча ринок криптовалют розпочав 2022 рік із втратами, ATOM має одні із кращих показників серед основних криптовалют.

Тим не менш, минулого тижня Cosmos зазнав удару, оскільки на загальний крипторинок продовжує впливати корекція біткоїну. Проте ATOM має солідні фундаментальні принципи, і він є однією з тих криптовалют, що матимуть найбільший потенціал, коли ведмежий тренд завершиться.

Прогноз ціни Cosmos

Джерело: TradingView

З 1-годинного графіку видно, що Cosmos стає ведмежим. Після того, як токен торгувався у діапазоні вище 50,0% підтримки Фібоначчі на рівні 34,68 долара, ведмеді перейняли контроль. Через зростання ведмежих настроїв Cosmos сягнув рівня підтримки в 34,68 долара, але обсяги все ще досить низькі.

Якщо ведмежі настрої зростуть, а ATOM перевірить і проштовхне 38,2% підтримку Фібоначчі на рівні 32,93 долара, ATOM може найближчим часом торгуватися нижче 30 доларів.

З іншого боку, якщо «бикам» вдасться підштовхнути Cosmos вище 50,0% опору Фібоначчі на рівні 34,68 долара і примусити його подолати 61,8% опір Фібоначчі на рівні 36,46 долара, то протягом тижня ATOM може торгуватися вище 40 долара.