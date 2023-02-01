Ціновий прогноз для Cardano виглядає похмуро, а от Metacade готується злетіти до небес

Блокчейн-технологія робить революцію в різноманітних глобальних галузях, адже в неї є унікальна здатність демократизувати Інтернет-власність. Незалежно від того, мова йде про криптоігри, цифрові твори мистецтва, управління ланцюгом поставок чи транскордонне фінансування, блокчейн-технологія забезпечує більшу прозорість і кращий контроль, коли люди користуються цими онлайн-сервісами.

Криптоінвестори можуть очікувати значних прибутків у найближчі роки, адже, за прогнозами, Metacade і Cardano мають потенціал прибутку. Але якщо порівняти Cardano (ADA) та Metacade (MCADE), куди краще інвестувати?

Metacade і Cardano демонструють, наскільки універсальною може бути блокчейн-технологія

Прогрес, який вдалося досягти завдяки проєкт, що використовують блокчейн-технологію, призвів до появи нового терміну — Web3. Web3 описує нову еру Інтернету, в якій користувачі можуть відновити право власності на свої дані та вільно здійснювати транзакції на одноранговій основі.

Web3, шо спирається на блокчейн-технологію, є всеохоплюючим терміном, який позначає універсальне місце, де об’єднано безліч різних додатків та способів використання. Можна зрозуміти користь блокчейн-технології, якщо поглянути на два ключові проєкти: Cardano та Metacade.

У той час як Cardano — це блокчейн рівня 1, який підтримує розробку децентралізованих додатків (dApps), Metacade — це dApp, що завдяки своїм привабливим функціям та унікальним можливостям може сприяти глобальному впровадженню блокчейн-технології.

Що таке Cardano (ADA)?

Cardano — це блокчейн, що використовує механізм Рroof-of-Stake (PoS) та може забезпечити високу пропускну здатність транзакцій і низьку вартість для своїх користувачів. Він відрізняється від попередніх ітерацій блокчейн-технології тим, що покращує взаємодію з користувачем, зменшуючи затримку та витрати. Окрім того, Cardano є Т’юрінг-повним, а це означає, що розробники можуть створювати dApps для широкого спектру використання в екосистемі Cardano.

PoS-протокол Cardano був одним із перших випадків використання PoS. PoS є більш економічно ефективним методом досягнення консенсусу в розподіленій комп’ютерній системі, і це основна причина того, чому блокчейн Cardano може обробляти транзакції швидше, ніж попередні блокчейни з механізмом Рroof-of-Work, як-от біткоїн.

Прогноз ціни для Cardano на 2023 рік: чи сягне ADA 1 долара?

На момент запуску Cardano в 2017 році його рекламували як потенційного вбивцю Ethereum, та останні кілька років цінові прогнози ціни для цього проєкту погіршилися. У 2018 році ADA сягнула максимальних 0,38 долара, а зараз – майже 5 років потому — знаходиться нижче цього цінового рівня і торгується менше 0,30 долара.

Цінові прогнози для Cardano передбачають, що ADA відновиться, та багато інвесторів цікавляться, чи має монета необхідний імпульс, щоб подолати свій попередній історичний максимум у 3,09 долара. На даний момент прогноз ціни для Cardano виглядає похмуро, адже експерти очікують, що токену буде важко повернути собі позначку в 1 долар.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це абсолютно нова GameFi-платформа, що вже набирає обертів. Нещодавно цей проєкт повідомив про запуск свого передпродажу, в рамках якого за перші 10 тижнів зібрали понад 4,5 млн доларів. Metacade — це комплексна P2E-платформа, яка може стати ключовим гравцем у блокчейн-революції у світовій ігровій індустрії.

Окрім того, що Metacade пропонує у своїй аркаді багато різних P2E-ігор, він стане осередком для користувачів Web3, де вони зможуть збиратися разом, спілкуватися, навчатися та заробляти. Платформа поєднує різноманітні інноваційні механізми заробітку, що можуть залучити велику кількість користувачів протягом наступних років.

Як працює MCADE?

P2E-aркада Metacade пропонує як звичайний, так і змагальний геймплей. Користувачі можуть заробляти токени MCADE, долаючи безліч рівнів у різноманітних онлайн-іграх, а також взяти участь в рейтингових турнірах, щоб позмагатися за шанс виграти солідні призи, що виплачуються криптовалютою.

Одним із ключових механізмів додаткового заробітку, які пропонує Metacade, є функція Create2Earn. Вона стимулює обмін знаннями між членами спільноти, оскільки користувачі отримуватимуть токени MCADE за публікацію оглядів на ігри, обмін думками та взаємодію з іншими користувачами на платформі Metacade.

Metacade також допоможе користувачам розпочати кар’єру в блокчейн-технології. Завдяки механізму Work2Earn від Metacade з 2024 року членам спільноти пропонуватимуть оплачувану роботу, зокрема одноразові підробітки, позаштатні посади та штатні посади.

Прогноз ціни для Metacade на 2023 рік: чи сягне MCADE 1 долара?

Metacade може сприяти розширенню блокчейн-технології: збільшити робочу силу за допомогою механізму Work2Earn, а завдяки програмі Metagrants — сприяти фінансуванню інновацій на ранніх етапах.

Сам проєкт пропонує неперевершений досвід у блокчейн-іграх та безліч функцій, які зроблять Metacade одним із найпопулярніших dApp на блокчейні. Очікується, що у 2023 році MCADE зросте до 1 долара, а це в 50 разів більше, ніж на момент завершення його передпродажу.

Прогноз ціни для Metacade vs Cardano: яку криптовалюту варто придбати?

Передпродаж MCADE може виявитися однією з найкращих інвестиційних можливостей року. На момент свого запуску MCADE коштував лише 0,008 долара за токен, і в майбутньому його прибутки можуть збільшитися у 100 разів, адже блокчейн-технологія продовжує приваблювати користувачів з усього світу.

З іншого боку, ціновий прогноз для Cardano виглядає непевно. Інвесторам слід обрати Metacade , адже, згідно з прогнозами, ціна Cardano навряд чи зросте у 100 разів. Інвесторам, які хочуть придбати Metacade під час його передпродажу, варто поквапитися. У рамках передпродажу токен зросте до 0,02 долара, а це означає, що найкраща ціна для купівлі MCADE діятиме обмежений час.