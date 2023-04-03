Ціновий прогноз для Ripple на 2023 рік: чи буде токен ASI від AltSignals конкурувати з XRP?

Як тільки у компанії розпочалися проблеми з SEC, цінові прогнози для Ripple досягли плато, і це змусило багатьох інвесторів шукати альтернативні можливості для інвестування. Хоча ціна XRP залишається незмінною, та однією з найбільш захоплюючих можливостей наразі є передпродаж криптовалюти AltSignals (ASI).

Якщо порівняти безпосередньо XRP та AltSignals, який з цих проєктів має вищий довгостроковий ціновий потенціал?

Як справа проти SEC позначається на Ripple, розробки ШІ від AltSignals

Останні кілька років ціна XRP залишалася відносно незмінною, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов проти Ripple, материнської компанії цього токена. Поточна судова справа поставила під сумнів довгостроковий ціновий прогноз для XRP, адже через невизначеність кінцевих результатів довіра інвесторів була підірвана.

XRP зберігає свою позицію в топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією. Однак SEC проводить розслідування в Ripple Labs, щоб визначити, є токен XRP криптовалютою чи традиційним цінним папером. Різниця між цими класами активів є непевною, адже інвестиційні правила, як правило, створювалися десятиліття тому, і їм важко йти в ногу з Web3-простором, який швидко розвивається.

AltSignals є ще одним, хоча дещо іншим прикладом криптопроєкту, що швидко розвивається. Починаючи з 2017 року ця платформа підтримує дуже успішну онлайн-спільноту трейдерів, а зараз розширює свою блокчейн-пропозицію, запускаючи новий токен ASI.

На початку передпродажу криптотокенів ASI ціна становитиме 0,012 долара США за токен, а на момент його завершення вона поступово підвищиться до 0,02274 долара. Токен має величезну користь в екосистемі AltSignals і забезпечить доступ до набору нових інструментів штучного інтелекту , що називається ActualizeAI. Завдяки інноваційним торговим рішенням платформи цей проєкт може стати однією з кращих довгострокових інвестиційних можливостей на найближчі кілька років.

Що таке XRP?

XRP — це криптовалюта, яку створила компанія Ripple Labs. Цей токен розробили, щоб зробити транзакції більш швидкими та безпечними, аніж пропонують традиційні платіжні системи, як-от банки та кредитні картки. Мета проєкту — дати можливість людям надсилати гроші через державні кордони в режимі реального часу та блискавично швидко.

Більше того, XRP обіцяє забезпечити набагато нижчі транзакційні витрати, ніж мають традиційні методи, зокрема Swift, адже для здійснення транзакцій тут не потрібні сторонні посередники, наприклад, банки. У 2018 році ціна XRP різко зросла, і відтоді він увійшов до десятки кращих токенів за ринковою капіталізацією.

Ціновий прогноз для Ripple: чи зможе ціна XRP досягти 4,20 долара у 2025 році?

Поточна судова справа проти SEC зашкодила довгостроковому ціновому прогнозу Ripple. Багато людей в криптопросторі очікували вражаючого росту цін XRP під час бичачого ринку 2021 року, та токен не зміг перевершити свій попередній історичний максимум.

Як результат, багато інвесторів почали шукати альтернативні інвестиційні можливості. Можливо, з часом це ще більше позначиться на ціні XRP, оскільки цінові прогнози для Ripple обмежені правовою невизначеністю. Прогнозують, що до 2025 року ціна Ripple становитиме лише 1,50 долара, хоча ситуація може змінитися, якщо справа проти SEC завершиться для компанії позитивно.

Що таке AltSignals?

Від моменту свого запуску в 2017 році AltSignals ділиться прибутковими торговими сигналами зі своєю спільнотою криптотрейдерів. Індикатор AltAlgo™ дозволив тим, хто реалізує його угоди, збільшити свої портфелі у 10 разів протягом 19 окремих місяців, саме тому платформа AltSignals є лідером у своїй галузі.

Наразі ця платформа розробляє новий торговий стек на основі ШІ під назвою ActualizeAI. Щоб підвищити точність торгових сигналів, ActualizeAI поєднує машинне навчання та обробку природної мови (NLP). Такий набір інструментів аналізує величезну кількість даних, зокрема низку цінових показників і ринкові настрої, і потім надає своїм користувачам єдиний сигнал на купівлю чи продаж.

ActualizeAI може змінити ландшафт онлайн-торгівлі. Завдяки можливостям штучного інтелекту будь-хто може стати експертом-криптотрейдером та скористатися найприбутковішими інвестиційними можливостями у Web3-просторі.

Як працює ASI?

Токен ASI забезпечує доступ до стеку ActualizeAI. Цей новий і вдосконалений набір інструментів для трейдингу може дати користувачам реальну перевагу під час торгівлі на крипторинках, для яких, як відомо, важко робити прогнози через спекулятивний характер цього класу активів і надзвичайну волатильність вартості токенів.

Користувачі AltSignals не тільки отримають сучасний інструментарій ActualizeAI, який працює на базі штучного інтелекту, а власники ASI також зможуть отримати доступ до клубу AI Members Club. AI Members Club також пропонуватиме офіційні торгові турніри, де учасники зможуть заробляти криптовалютні винагороди.

Чи зможе ASI досягти 2 доларів у 2025 році?

Потенційно передпродаж криптовалюти ASI може стати однією з найприбутковіших інвестиційних можливостей 2023 року з кількох причин. Власники токенів отримають ексклюзивні привілеї, зокрема низку сервісів, які створили спеціально, щоб допомогти криптотрейдерам орієнтуватися в умовах нестабільного ринку. Окрім цього, токен ASI є дефляційним, тому будь-яке збільшення попиту обов’язково підніме його ціну.

Деякі експерти прогнозують, що до 2025 року ціна ASI зросте до 1,80 долара. Тобто з моменту завершення передпродажу криптовалюти її ціна зросте в 80 разів — це колосальні прибутки для перших учасників. Такі високі прибутки не є чимось незвичайним для криптопроєктів, які знаходяться на ранній стадії, ASI може з легкістю стати тією перлиною, що принесе вам х100.

Цінові прогнози для AltSignals vs Ripple: куди краще інвестувати?

Ціна XRP може суттєво зрости протягом найближчих років, особливо якщо судова справа проти SEC очистить репутацію Ripple Labs і забезпечить більшу нормативну ясність для інших учасників криптогалузі. Однак поточна невизначеність продовжує шкодити ціні XRP, і навряд чи протягом найближчих місяців і років ціновий прогноз для Ripple затьмарить прогнози для AltSignals.

Безперечно, передпродаж токенів ASI є цікавою розробкою вже успішної платформи в Web3-просторі. Передпродаж — це подія, що триває лише обмежений час і дає першим учасникам унікальну можливість долучитися до проєкту з високим потенціалом на найперших етапах його розробки. І ціна ASI, і ціна XRP можуть принести значні прибутки, та наразі виглядає так, що новий токен ASI від AltSignals є кращою інвестиційною можливістю.