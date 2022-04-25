Читайте нижче прогнози від провідного аналітика щодо того, якою буде ціна Ethereum після того, як ETH опустився нижче 3000 доларів

Ethereum впав нижче 2900 доларів після того, як цими вихідними бики не змогли втримати рівень підтримки в 3000. Ціна Ether (ETH) знижується через те, що провідна криптовалюта біткоїн (BTC) також зіштовхується з великим тиском розпродажу після того, як він впав падіння 40 000 доларів.

На даний момент Ethereum торгується десь за 2860 доларів, і за останні 24 години він втратив близько 2,8%. З іншого боку, біткоїн впав до мінімуму в 38 800 доларів і втратив приблизно 2%.

Можливо, Ethereum знову знизиться до 2600 доларів

Хоча провідний криптотрейдер і аналітик Rekt Capital робить бичачі прогнози щодо цих двох провідних криптовалют за ринковою капіталізацією, він вважає, що Ethereum може впасти до мінімуму в 2600 доларів.

«ETH перетворив позначку в 3050 доларів на нову зону опору на тижневому графіку», — повідомив аналітик, посилаючись на графік, на якому видно, що ціна Ethereum впала за останні чотири тижні.

«Як результат, ETH тепер має високі шанси утворити тривалий низхідний гніт свічки і за місяць знизитися до 2600 доларів», – зазначив він.

Графік, де показано, що ETH/USD опустився нижче критичного рівня підтримки. Джерело: Rekt Capital

Хоча відомий криптоаналітик і припускає, що Ethereum може знизитися, він вважає, що бики ще можуть отримати 3000 доларів.

Коментуючи місячний графік Ethereum, Rekt Capital заявив :

«Можливо, зараз ETH знову намагається піднятися до позначки в 3000 доларів (позначено чорним). Низхідний гніт може опуститися до зеленого вищого мінімуму (2600 доларів). Якщо гніт свічки знаходитиметься у зоні вищого мінімуму до того, як місячна свічка остаточно закриється вище ~3000 доларів (чорним), це свідчитиме про зростання».

Ось графік, що демонструє прогноз аналітика на те, як може далі рухатися пара ETH/USD.

На початку цього місяця Ethereum сягнув максимумів і торгувався вище 3500 доларів. За даними CoinGecko, з огляду на поточну ціну пара ETH/USD впала майже на 11% за останні два тижні і на 8% за останні 30 днів.