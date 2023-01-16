Основні тези

Біткоїн знову торгується вище 20 тисяч, Ethereum перетнув позначку 1500 доларів, а альткоїни рухаються вгору, і це найпотужніше за останні 9 місяців ралі криптовалют

Після зниження інфляції панують оптимістичні настрої стосовно того, що Федеральна резервна система змінить політику високих відсоткових ставок раніше, ніж очікувалося

Наступний важливий день для криптовалютних ринків – 1 лютого, тоді ФРС вирішить, якою буде політика процентних ставок далі

Від початку року Solana зросла на 130% з початку року, вона є лідером серед альткоїнів

Зростають навіть мем-монети, знову почали рухатися Dogecoin та Shiba Inu

Деякі аналітики побоюються, що, встановлюючи такі ціни, ринок реагує передчасно на зміну політики ФРС

На початку року на крипторинках спостерігається велика ностальгія, почалося найпотужніше за 9 місяців ралі.

Біткоїн торгується близько 21 000 доларів, Ethereum коштує 1500 доларів, альткоїни також активно зростають.

Тиждень тому я зробив аналіз ринку, тоді ринки розпочали новий рік активним зростанням. За тиждень ситуація рухається в тому ж напрямку, однак ралі вийшло на новий щабель. На вказаному ниже графіку зображено прибутковість цін на криптовалюту на початку року, бачимо безліч висхідних рухів:

Що викликає ріст цін?

Мабуть, в останній рік інфляція замінила пандемію та стала найогиднішим словом в наших словниках. Однак це недаремно, адже світ охопила інфляційна криза, якої ми не бачили з 1970-х років.

Проте останні кілька тижнів на ринку панують дещо оптимістичні настрої, викликані тим, що, можливо, інфляція вже досягла свого піку. Саме тому інвестори роблять ставку на те, що Федеральна резервна система відмовиться від підвищення відсоткових ставок раніше, ніж це очікувалося. І ринки почали робити те, що більшість людей вже й забули, ті можуть робити, – рухатися вгору.

Ринок загалом піднявся. Індекс S&P 500 піднявся майже на 5%. Ціни на криптовалюту можуть за лічені хвилини зрости на 5%, але, звичайно, фондовий ринок є менш волатильним, і для нього 5% – це потужний крок: протягом дуже нестабільного 2022 року було лише чотири випадки, коли ринок зростав на стільки за тиждень.

Для криптовалютних ринків відсоткові ставки є ключовими. Протягом останного року альткоїни торгуються як кредитні ставки на біткоїн, а біткоїн торгується як кредитна ставка на S&P 500. Відтоді як у квітні 2022 року відсоткові ставки почали підвищуватися, ціна біткоїну переживає вільне падіння.

Окрім коливань, що викликані власне криптовалютним ринком (на думку приходить смертельне піке LUNA, крах Celsius і приголомшлива катастрофа FTX), важливу роль безсумнівно, грає жорстка монетарна політика, яка знижує вартість усіх ризикових активів. Біткоїну не дозволять рости, доки ФРС не змінить свою політику, і минулого тижня інвестори почали очікувати, що такий розворот відбудеться раніше, ніж прогнозували.

Чи продовжиться це й надалі?

Наступна ключова дата – 1 лютого, коли Федеральна резервна система проведе засідання та прийме рішення щодо нової процентної політики. Такі засідання FOMC, а також щомісячний звіт про ІСЦ стали ключовими факторами, які визначають рух ринків протягом останнього року.

П’ять днів тому я писав про те, що наприкінці тижня варто очікувати коливання ринку, адже мають оприлюднити звіт про ІСЦ. Як і очікувалося, ці дані опублікували, і стало очевидно, що вже який місяць інфляція знижується, тому, як вже згадувалося, ринки почали рухатися вгору.

Тим не менш, ріст цін дещо здивував, якщо брати до уваги слова, які раніше озвучив голова ФРС Джером Павелл. Він категорично заявляв, що зміни політики не буде, і навіть виступив проти передчасного припущення ринку про те, що монетарна політика знову буде послаблена.

Дійсно, протягом останнього року на ринку було багато фальстартів, коли інвестори неодноразово робили ставку на те, що ФРС блефує щодо масштабів і швидкості підвищення відсоткових ставок. Частково це стало причиною того, що подальший рух вниз був таким різким.

Чесно кажучи, графік нижче яскраво демонструє цю картину, замість тисячі слів:

Альткоїни роблять більші рухи

Як ми вже неодноразово бачили в історії криптовалюти, більш ризикові альткоїни приносять значно більші прибутки, ніж біткоїн. Звичайно, це криється в їхній базовій основі: недолік ризикових активів полягає в тому, що коли настають важкі часи, вони переживають більший біль, і альткоїни, безсумнівно, відчували це цієї криптозими.

Найбільші здобутки має Solana, блокчейн рівня 1, який навіть за криптостандартами мав бурхливий рік. Я писав про це два тижні тому, ця монета різко впала відтоді, як вона займала третю сходинку після Ethereum та біткоїну в рейтингу кращої двадцятки.

Низка збоїв підряд, перехід топових проєктів до її блокчейнів-конкурентів, а також тісний зв’язок з опальним Семом Бенкманом-Фрідом – усе це сприяло тому, що Solana здешевшала на 97% від свого історичного максимуму в 260 доларів і наприкінці 2022 року торгувалася за 7,70 долара.

Однак, як це часто буває у криптопросторі, зміна настроїв, яку спричинила абсолютно незрозуміла мем-монета BONK, сприяла росту цієї монети, і зараз вона торгується на рівні 23,40 долара США, тобто за останні два тижні вона зросла більше, ніж вдвічі.

Багато мем-монет зараз отримують прибутки. Тут мала б бути частина, в якій я намагався б проаналізувати, чому це так, але ми вже знаємо, що немає жодної закономірності, щоб визначити причини божевілля довкола мем-монет, тому замість цього я просто перерахую їхні здобутки. Shiba Inu зросла на 29%, а батько всіх мем-монет, Dogecoin, здорожчав на 20%, і зараз його ринкова капіталізація становить 11,2 млрд доларів.

Що буде далі?

Наразі інвестори насолоджуються прибутками, адже протягом 2022 року вони намагалися просто вижити. Хоча ціни різко зросли, та, дивлячись на ринок, бачимо, що волатильність залишається низькою, а обсяги ще далеко не такі, як були під час пандемії.

Після краху FTX ринок був нетипово спокійним, і це перший рух, що має будь-яке серйозне значення. Спостерігається очевидний оптимізм, та інвестори залишаються дещо обережними, а ціни досі зберігаються на надзвичайно низькому рівні порівняно з минулим роком.

Якщо ціни впали на 75%, а потім зросли на 20%, це все одно означає падіння на 70%. Отже, хоча сьогодні вранці трейдери побачили приємні зелені свічки, які ми так давно чекали, та криптовалюті завдали значної шкоди. Напевно, ціла низка скандалів стала на заваді інституційному впровадженню, однак цілком можливо, що через інфекцію, яку викликала мережа FTX, впаде ще більше доміно. До того ж, макроекономіка та інфляція залишаються дуже невизначеними.

Останні два тижні принесли бажані позитивні новини, що були необхідні не лише для криптовалюти, а й для економіки в цілому. Інвестори святкують це зростаючими графіками, однак часи ще дуже непевні, і нас чекає ще багато поворотів.