Цьогоріч інтерес до криптовалют у Британії впав на 82%

Основні тези

У Великій Британії спостерігається найнижчий за рік рівень інтересу до криптовалют, порівняно з минулим роком він знизився на 82%

З іншого боку, 30% британців володіють або знають когось, хто придбав криптовалюту

Ця цифра продовжує стабільно зростати: зараз вона є найвищою з моменту, коли ці дані вперше почали фіксувати у 2019 році

Спостерігається надзвичайно висока кореляція між ціною біткоїну та пошуковими запитами в Google стосовно криптовалют на рівні 0,72 (1 означає ідеальну кореляцію, 0 – відсутність кореляції)

Згідно з даними, доки не відновиться позитивна цінова динаміка біткоїну, інтерес буде знижуватися, однак попри все криптовалюти стають дедалі популярнішими

Ми всі добре знаємо, що ціни обвалюються на ведмежих ринках.

Та чи змогло різке падіння доходів придушити інтерес до криптовалют? Ми спробували проаналізувати інтерес до криптовалют у Великій Британії, щоб, можливо, виявити якісь закономірності.

Рівень інтересу до криптовалют найнижчий за весь рік

Оскільки за останній рік криптовалюта обвалилася з історичного максимуму в 69 000 доларів США до нинішнього рівня трохи нижче 20 000 доларів, то впав й інтерес до неї.

Так, дійсно, якщо подивитися на тенденції пошуку в Google, бачимо, що інтерес у Великій Британії продовжує падати, зараз він на найнижчому з 2020 року рівні.

Як видно з графіку нижче, обсяг пошуку впав на 82% з історичного максимуму в листопаді минулого року. Також занепокоєння викликає той факт, що знижувався він поступово (окрім декількох піків), й останні цифри свідчать про те, що він і надалі може продовжити падати.

Кількість власників криптовалют у Британії зростає

Позитивним моментом є те, що кількість британців, які володіють криптовалютою або знають когось, хто має криптовалюту, є зараз максимальною і становить 30%.

Це відображає ту тенденцію, що в довгостроковій перспективі криптовалюта набуватиме популярності та ще більше проникатиме в суспільну свідомість. Можливо, це сталося тому, що крах був настільки потужним, про нього багато писали в ЗМІ, і багато людей дізналися про це від тих, хто купує криптовалюту (а отже, ймовірно, зазнає великих збитків).

Інтерес до криптовалют у Британії дуже корелюється з ціною біткоїну

Виникає очевидне запитання: настільки ціна біткоїну пов’язана із загальним рівнем інтересу до криптовалют?

Відповідь – дуже сильно. Якщо говорити мовою математики, кореляція між цими двома змінними становить 0,72 за останній рік, тобто, враховуючи, що 1 – ідеальна «100%-ва» кореляція, це досить вражаючий показник.

На малюнку нижче я побудував графік ціни біткоїну та обсягу пошуку в Google, щоб показати візуально цю потужну кореляцію.

Заключні думки

Більше того, останній графік показує (якщо це не очевидно), чому інтерес до криптовалют цього року різко знизився.

За даними Google, порівняно з листопадом минулого року ціна біткоїну впала на 72%, а інтерес до криптовалют знизився на 82%. Це не випадковість: усі люблять бичачий ринок, і як тільки зникають легкі гроші, зникають ті, хто заробляє на спекуляціях.

З іншого боку, дані, які показують, що все більше людей володіє криптовалютами та знає про них, є свідченням того, що попри жахливу цінову динаміку та нещодавнє зниження інтересу криптовалюти стають мейнстрімом.