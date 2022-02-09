В результаті хакерського злому в серпні 2016 року Bitfinex втратив 119 754 біткоїнів

У вівторок Міністерство юстиції США оголосило , що правоохоронні органи вилучили біткоїни на суму понад 3,6 мільярда доларів, і ця справа має відношення до злому Bitfinex у 2016 році.

Також правоохоронні органи заарештували двох людей, причетних до цієї атаки, йдеться у заяві Міністерства юстиції.

У вівторок вранці в Нью-Йорку заарештували 34-річного Іллю Ліхтенштейна та його 31-річну дружину Гізер Морган, і вони мали постати перед судом пізніше того ж дня.

Подружжя нібито викрало 119 754 BTC під час того злому та відмило близько 25 000 біткоїнів з награбованого у період з 2016 по 2022 рік.

За даними Міністерства юстиції, слідчі, які йшли за грошовим слідом, зосередилися на цьому подружжі 31 січня після того, як ретельно переглянули тисячі адрес, що підозрювалися у причетності до злому.

На початку цього місяця агенти вилучили понад 94 000 біткоїнів, які на той момент коштували близько 3,6 мільярдів доларів.

Ліхтенштейну і Морган висувають звинувачення у змові з метою відмивання викрадених BTC, вартість яких п'ять років тому становила близько 71 мільйон доларів. Оскільки ціна біткоїну постійно зростала, то наразі ця сума різко збільшилась до мільярдів доларів.

Окрім того, подружжя звинувачують у спробі обдурити уряд США.

Біржа Bitfinex заявляє, що співпрацювала зі слідчими Міністерства юстиції США у пошуках викраденої криптовалюти, і сподівається, що уряд поверне кошти.

У заяві , яку опублікували у вівторок після оприлюднення новин про арешт та конфіскацію, біржа Bitfinex підкреслила, що має «право» отримати BTC. Якщо криптоактиви повернуть, компанія планує протягом 18 місяців реалізувати програму викупу та спалювання токенів UNUS SED LEO.

Як повідомляє біржа, 80% всіх повернених BTC використають, щоб завершити цей викуп.