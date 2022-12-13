У чому криється відмінність Metacade (MCADE) від інших проєктів метавсесвіту, зокрема Decentraland (MANA)?

Metacade (MCADE) — це перспективна ігрова екосистема в просторі Web3, яка має стати конкурентом багатьох існуючих проєктів метавсесвіту, зокрема Decentraland (MANA).

За увагу публіки змагаються декілька метавсесвітів, і може знадобитися час, щоб визначити, які з них справді виділяються з натовпу. Однак деякі проєкти, як-от Metacade, роблять значні кроки на цьому шляху.

Metacade може зіграти ключову роль у доступу геймерів до Web3 і відрізняється від того, що пропонують інші проєкти метавсесвіту, зокрема Decentraland.

Дослідження метавсесвіту Decentraland

Decentraland — це платформа віртуальної реальності на базі Ethereum, де можна придбати землю, на якій можна гуляти, розбудовувати та заробляти на цьому гроші. LAND NFT — це цифрові активи, з яких створені простори в Decentraland, їх не можна замінити чи скопіювати.

На власній ділянці землі можна створювати ігри, додатки, ігрові платформи чи навіть тривимірні сцени. Також можна розвивати послуги з використанням LAND для освітнього та туристичного секторів. Кожна ділянка LAND має розміри 10×10 м, однак обмежень по висоті немає. Decentraland також створив маєтки LAND, щоб власністю було легше керувати, об’єднуючи земельні ділянки.

По суті, це і є ядро проєкту метавсесвіту Decentraland. Це система, що базується на власності, яку можна придбати та розбудувати, тобто це нерухомість у віртуальному середовищі.

Проблеми з платформами віртуальної нерухомості

Проблема платформ віртуальної нерухомості полягає в тому, що вони створені виключно для монетизації. Солідні компанії з нерухомості купують певні ділянки віртуальної землі (які є NFT, що прив’язані до конкретного блокчейну) за мільйони доларів. Віртуальний шматок землі в межах Decentraland продали за 2,4 млн доларів , а це досить велика сума. Та існує мало доказів того, що такі покупки мають якусь реальну внутрішню вартість.

Більшість власників планують монетизувати ці проєкти метавсесвіту, але не пропонують цінні ідеї щодо того, як це зробити. Цілком ймовірно, що ми побачимо метавсесвіт, де буде повно рекламних щитів Mcdonald’s і Coca-Cola, і хто цього по-чесному хоче? Реклама є важливим елементом маркетингу, однак вона не може бути єдиним випадком використання чи основною причиною для інвестицій.

Проєкти метавсесвіту повинні приносити учасникам мережі справедливу віддачу і мати вбудовані механізми винагороди. В іншому випадку зростання буде штучним, і в довгостроковій перспективі це матиме погані наслідки для проєктів метавсесвіту.

Проєкт метавсесвіту Metacade стоїть осторонь

Metacade виділяється серед конкурентів багатьма способами. По-перше, він не лише пропонує земельні ділянки. Це онлайн-аркада, де користувачі можуть обрати одну з багатьох ігор та отримувати прибутки від гри.

Окрім того, це ціла екосистема, а не просто місце для купівлі речей. Це місце, де геймери Web3-простору можуть спілкуватися один з одним, грати в ігри, стейкати токени та отримувати дохід, не «перевертаючи» віртуальну ділянку землі. У Metacade будуть списки вакансій для позицій, пов’язаних з іграми, а також можливості бета-тестування та соціальні функції.

Metacade пропонує багато способів заробити прибутки, і всі вони є органічними доходами, оскільки пов’язані з діяльністю. Члени спільноти отримують винагороду за свій внесок: можна поділитися ідеями, публікувати огляди та тестувати нові ігри; кожен отримає винагороду за свою активність. Це вам не просто придбати ділянку землі й чекати, доки її вартість підвищиться. Цей проєкт прагне стати жвавою та комплексною екосистемою для геймерів у просторі Web3.

У майбутньому ця ігрова платформа перетвориться на DAO ( децентралізовану автономну організацію ), щоб гарантувати, що рішення тут приймаються демократичним шляхом, і що ігрова спільнота може формувати Metacade на власний розсуд.

Метавсесвіт Metacade має багато відмінностей

Decentraland — це лише одна гра, а от Metacade пропонує безліч різноманітних ігор, які будуть постійно доповнюватися.

Metacade — це ігрова екосистема, де учасники можуть знайти роботу, поспівпрацювати, поспілкуватися та проінвестувати в нові проєкти, тоді як Decentraland фокусується на розвитку віртуальної землі. Простіше кажучи, Metacade — ціла ігрова екосистема, потенціал росту якої необмежений, а Decentraland — це лише гра для розвитку віртуальної ділянки землі.

Більшість метавсесвітів наразі переоцінені та перенасичені. Схоже, Axie Infinity, Decentraland і Sandbox — це місця, де заможні люди та організації купують NFT, але окрім цього, вони нічого не пропонують.

З іншого боку, Metacade приносить геймерам Web3 багато користі. На цій платформі можна з легкістю заробляти винагороди, просто спілкуючись зі спільнотою та стейкаючи токени. Цей проєкт створили геймери для геймерів, і в кінцевому підсумку він також буде керуватися геймерами. Metacade по-справжньому відданий своїй спільноті.

Також Metacade виділяється тим, що зараз знаходиться на етапі передпродажу та лише починає працювати, а це може свідчити про збільшення його ціни. Наразі за 1 долар пропонують 125MCADE (0,008 долара за токен). На останньому етапі передпродажу ця ціна становитиме понад 0,02 долара за токен, тобто ціна зросте більше ніж удвічі.

Metacade пропонує комплексну ігрову екосистему для Web3, і зараз можна долучитися до цього проєкту на ранніх стадіях, адже він пропонує серйозну цінність. Він пропонує набагато більше, аніж попередні проєкти метавсесвіту, і може мати великий вплив на наступне покоління P2E-ігор. Цей проєкт вартий вашої уваги.