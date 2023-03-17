У квітні 2023 року передпродаж Metacade сягнув 10,9 млн доларів. 5 причин, чому токени MCADE є найкращою інвестицією на сьогодні

Новачок Metacade здіймає величезний резонанс з того моменту, як тільки він з’явився на криптосцені, і вже зарекомендував себе як інвестиційна можливість з високим потенціалом, що може принести значні прибутки тим, хто скористається знижками, які доступні під час передпродажу проєкту, який зараз саме в розпалі.

Metacade має стати криптопроєктом, що може стати лідером ринку в найближчі роки, тому не дивно, що його передпродаж вже привернув величезну увагу, і лише за 16 тижнів вдалося зібрати колосальні 10,9 млн доларів.

Чи є Metacade однією з найкращих інвестицій?

Metacade знаходиться в центрі уваги багатьох інвестиційних груп з моменту оприлюднення їхньої криптовалютної технічної документації , яку високо оцінюють. Завдяки комплексному плану зайняти центральне місце в GameFi-секторі, що активно розвивається, багато експертів називають Metacade проєктом, якому судилося принести приголомшливі прибутки.

Та чому ж багато хто вважає, що Metacade має потенціал для таких великих прибутків? Пояснити це можна кількома різними факторами, та зазначимо п’ять найважливіших причин, чому багато людей вважає Metacade однією з найкращих інвестицій на даний момент:

Metacade матиме найбільшу в світі Р2Е-аркаду Ця P2E-аркада підтримує будь-який стиль гри: від звичайного до змагального Завдяки розширеній системі винагород усі, хто робить внесок в екосистему Metacade, отримують з цього зиск Геймери можуть безпосередньо визначати, які проєкти розробки ігор варто інтегрувати через програму Metagrants Власники токенів MCADE можуть скористатися перевагами добре продуманих опцій стейкінгу

Чи зможе MCADE сягнути 1 долара у 2023 році?

Під час передпродажу Metacade і на момент його завершення ціна MCADE зросте до 0,02 долара, а потім відбудеться первинна пропозиція DEX (IDO). Завдяки високому потенціалу проєкту це може викликати сплеск інтересу з боку тих інвесторів, які бачать його потенціал, але пропустили передпродаж, а з огляду на те, що в 2023 році мають відбутися технічні випуски та лістинг на CEX, значне зростання ціни здається неминучим.

Оскільки Metacade може похвалитися низкою функцій, які, ймовірно, дозволять колосально збільшити кількість користувачів (зокрема можливість отримувати дохід навіть від неігрової діяльності, за умови, що та покращує користувальницький досвід), це може спричинити купівельний тиск, необхідний для того, щоб ціна MCADE подолала бар’єр в 1 долар, і він може подолати цю позначку раніше, ніж багато хто вважає.

Що таке Metacade?

Metacade — це ігрова екосистема та осередок спільноти, що дозволяє геймерам заробляти на іграх, в які вони люблять грати, у найбільшій аркаді такого роду у світі. Робити це можна незалежно від стилю гри, якому геймери надають перевагу, тобто незалежно від того, любить геймер звичайну чи більш конкурентну гру, де він змагається з найкращими учасникама спільноти; Metacade враховує інтереси всіх.

Проєкт обслуговує найширше коло геймерів, і в цьому криється його відмінність від переважної більшості ігрових Web3-проєктів, які зараз розробляються. Добре продумана система винагород передбачає, що користувачі отримують переваги від низки ініціатив, які стимулюють постійне покращення екосистеми, а цілісні дизайнерські рішення, викладені в офіційній документації, зрозуміло, викликають величезне захоплення.

Як працює MCADE?

Роботу екосистеми Metacade підтримує токен MCADE, який є валютою цієї платформи. Окрім того, токен використовується в якості винагород за ігрову та інші види діяльності, і проєкт вихваляється опціями стейкінгу, що сприяють довгостроковому утриманню токена.

Можливо, однією з функцій екосистеми, які отримали широке визнання, стала програма Metagrants, яка ілюструє обдумані стратегічні рішення, зроблені командою Metacade. Завдяки цій програмі команди розробників ігор можуть виносити свої ідеї та прототипи ігор на розсуд спільноти Metacade, а користувачі можуть залишати свої відгуки. Залежно від того, якими будуть ці відповіді, власники MCADE у майбутньому зможуть скористатися правом управління, надане їм токеном, щоб проголосувати за проєкти, які заслуговують на фінансування зі скарбниці Metacade.

Metacade має всі основні характеристики кращих інвестицій

Як в інвестиції в Metacade є багато позитивних якостей, і всі вони сприяють величезним обсягам передпродажу, яких вже вдалося досягти на даний момент. З огляду на те, що ігрова індустрія вже готується розширюватися завдяки тому, що GameFi пропонує геймерам фінансові стимули, які вони можуть отримати за своє улюблене хобі, цілком можливо, що Metacade збирається очолити цей рух вперед у найближчі роки.

Експерти вважають цей проєкт одним із найкращих інвестицій, які доступні на даний момент, і, можливо, ми побачимо, як люди, які змогли зараз придбати токени MCADE за передпродажними цінами, протягом наступних кількох років здійснять неймовірно захоплюючу подорож.