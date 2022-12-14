Криптоінвестори поспішають взяти участь у передпродажу бета-версії Metacade , адже хочуть придбати токени за найнижчою ціною. Metacade, перша в світі ігрова аркада Р2Е, розпочала свій передпродаж зі стартової ціни в 0,008 долара США за 1 токен MCADE. Цей новачок серед блокчейн-ігор отримав від криптоспільноти теплий прийом: за менше ніж 18 днів на етапі бета-тестування токени MCADE продали на суму понад 933 000 доларів.

Після завершення стадії бета-тестування ціна MCADE зросте до 0,01 долара за токен, тобто збільшиться на 25%. До кінця передпродажу ціна токена зросте більш ніж у 2,5 рази, і 1 MCADE коштуватиме 0,02 долара.

На момент написання цієї статті з моменту відкриття передпродажу Metacade в цей проєкт вже вклали феноменальні 933 000 доларів. До початку першого етапу залишилося лише 12% токенів, тому дуже важливо придбати токени MCADE саме зараз, доки ціна ще не підскочила.

Що таке Metacade?

Metacade — це майбутній серйозний гравець у метавсесвіті та P2E-іграх. Ця платформа стане домом для величезної кількості аркадних ігор, тут гравці зможуть заробляти, змагатися та спілкуватися з іншими гравцями.

Також у Metacade розміщуватимуть найпопулярніші альфа-версії ігор та огляди на них, таблиці лідерів для тенденцій на платформі та в GameFi-секторі, а також цей проєкт стане центром, де користувачі зможуть в режимі реального часу спілкуватися з геймерами-однодумцями.

Metacade підходить не лише для затятих геймерів: на платформі кожен знайде щось для себе. Інвестори можуть застейкати токени MCADE та отримати за це винагороду. Підприємці та розробники можуть створювати на платформі ігри та отримати фінансування через програму Metagrants. Ті, хто шукає роботу, можуть знайти собі нові ролі в Web3-просторі.

Ця блокчейн-ігрова платформа, що керується спільнотою, завоює GameFi-сектор своїм величезним набором функцій Web3, які дозволяють гравцям по-справжньому контролювати своїм ігровим процесом, а традиційні ігри залишаться далеко позаду.

Кінцева мета проєкту — створити таку платформу, яку хочуть геймери, та дозволити своїй спільноті формувати майбутнє ігор і заробляти при цьому. З часом Metacade перетвориться на DAO, а її віддана спільнота зможе повністю контролювати роботу та продовжувати розбудовувати платформу на власний розсуд.

Як купити токени $MCADE

Токени MCADE можна придбати на Metacade.co . Нижче зазначимо кілька простих кроків, які дозволять вам отримати токени Metacade до того, як цей токен потрапить на основні біржі, та його ціна зросте.

КРОК 1

Налаштуйте криптогаманець. Metacade побудовано на блокчейні Ethereum, тому переконайтеся, що у вас є гаманець, сумісний з ETH. Підходять гаманці, які підтримує Wallet Connect . Команда Metacade рекомендує Metamask , який дозволить зручно придбати токени.

КРОК 2

Необхідно мати криптовалюту. Придбати Metacade можна за ETH та USDT, тому перед купівлею MCADE переконайтеся, що у вашому гаманці є достатня кількість однієї з цих валют.

КРОК 3

Підключіть свій гаманець до вебсайту Metacade та отримайте доступ до DEX . Так ви зможете обміняти ETH на $MCADE. Введіть кількість, яку бажаєте придбати, і натисніть кнопку «Купити».

Тут можна знайти додаткову інформацію про те, як придбати $MCADE .

Передпродаж Metacade готується до старту

У рамках передпродажу бета-версії токени швидко продаються, тому зараз найкращий час, щоб долучитися до феноменального GameFi-проєкту на ранньому етапі.