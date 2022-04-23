У березні стався експлойт Ronin Network, в результаті якого вкрали Ethereum (ETH) на суму 600 мільйонів доларів і USDC на суму 25 мільйонів доларів.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило ще три гаманці Ethereum, пов’язані з нещодавнім зломом Ronin Network.

У п’ятницю в OFAC заявили, що ці нові адреси пов’язані з північнокорейською хакерською групою Lazarus.

OFAC оприлюднило інформацію про те, що вони додавали три адреси віртуальної валюти, оновивши свй спеціально визначений список громадян (SDN), який опублікували 22 квітня. Усі три мають відношення до діяльності хакерської групи Lazarus Group, яка фінансується Північною Кореєю.

Примітно, що останній рух коштів у цих трьох гаманцях являє собою надходження коштів від експлойту на блокчейні Ronin.

«Намагаючись ухилитися від санкцій США та ООН, КНДР покладається на незаконну діяльність, як-от кіберзлочинність, щоб отримати кошти», – написав Мінфін США у Twitter .

В цій установі попередили, що операції з визначеними адресами гаманців «ризикують підпасти під американські санкції».

Адреси гаманців, які визначив OFAC, «заблоковано»

Ці три гаманці внесли до списку лише за кілька днів після того, як міністерство встановило причетність Lazarus Group до крадіжки на 625 мільйонів доларів.

У п’ятницю з первинної адреси, яка мала відношення до злому, кошти надіслали на різні адреси за допомогою Tornado Cash (сервіс змішування криптовалют, який допомагає ускладнити відстеження транзакцій). Цей децентралізований протокол, який допомагає зробити транзакції Ethereum приватними, 15 квітня оголосив , що блокуватиме будь-які криптогаманці, які значаться в списку OFAC.

Tornado Cash ще раз підтвердив, що фінансова конфіденційність «необхідна для збереження» фінансової свободи. Однак конфіденційність не повинна забезпечуватися «за рахунок недотримання закону», додали його представники.

За повідомленням, після проведення необхідних заходів біржа Binance повернула кошти на суму 5,8 мільйонів доларів, які вкрали під час злому. За словами генерального директора Binance Чанпена Чжао, хакери надіслали кошти на 86 акаунтів.