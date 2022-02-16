Серед покупців островів: eToro та зірка Парі Сен-Жермен Марко Верратті.

Як йдеться у пресрелізі платформи, ексклюзивні острови продали за 910 ETH, які на момент продажу коштували близько 2,9 мільйона доларів.

Exclusible, відомий метавсесвіт та NFT-маркетплейс для люксових брендів, оголосив, що всі його 25 приватних островів на The Sandbox були продані.

За даними Exclusible, продавали лише 25 приватних островів, причому останні з них придбали особи, які мають в своїх соціальних мережах 1 мільйон послідовників або й більше.

Серед відомих покупців був eToro, провідна світова мережа соціальних інвестицій. Окрім того, ексклюзивні острови привабили футбольну зірку і гравця Парі Сен-Жермен Марка Верратті, вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман та колишня модель Victoria's Secret Сара Сампайо.

Станіслас Ваврінка, зірка швейцарського тенісу, і Ана Іванович, колишня перша ракетка світу, – ось ще деякі публічні особи, які взяли участь у цьому розпродажі.

Згідно з пресрелізом, який опублікував Coinjournal, в результаті продажу отримали 910 ETH, або близько 2,9 мільйона доларів (станом на 9 лютого 2022 року).

Це вже другий великий розпродаж від Exclusible, який нещодавно продав 150 вілл у своєму віртуальному розкішному районі в The Sandbox і заробив на цьому 750 ETH, або приблизно 1,6 мільйона доларів на той час.

Коментуючи цей розпродаж, співзасновник і генеральний директор Exclusible Тібо Лоне заявив, що платформа наполегливо працює, щоб допомогти своїм партнерам досягти їхніх цілей у метавсесвіті.

«Ми розпродали нашу групу островів лише за два тижні. і це свідчить про високий попит на ексклюзивні активи та досвід метавсесвіту. Ми прагнемо продовжувати нашу місію і будемо створювати унікальний досвід у метавсесвіті», – повідомив Лоне.

Приватні острови «у стратегічних цілях» розташовані на землях The Sandbox і бувають чотирьох різних розмірів. Їхні покупці мають доступ до вражаючих віртуальних послуг, зокрема вертолітних майданчиків, гавані, меблів чи інших активів. Також можна налаштувати на свій смак інтер’єр та екстер’єр.