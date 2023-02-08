У той час як Monero намагається зберегти свою вартість, Metacade готується злетіти на початку 2023 року

Зараз, коли ведмежий ринок вже давно і по-справжньому з нами, він дає досвідченим інвесторам ідеальний шанс переглянути ринок і визначити, які проєкти мають усе необхідне, щоб вижити. Якщо інвестори зроблять це, вони зможуть помітити проєкти (старі та нові), які матимуть великий потенціал під час наступного ралі та шанс принести величезні прибутки.

Monero — проєкт, думки щодо якого розходяться в аналітиків. Регуляторне середовище довкола нього стає все більш ворожим, і цей проєкт значно знизився у 2022 році — обидва ці фактори дуже впливають на прогноз ціни Monero.

Багато хто задається питанням, чи зможе Monero в довгостроковій перспективі знайти собі місце, і переміщує свої інвестиції в нові передові проєкти на кшталт Metacade.

Metacade викликає великий інтерес з боку інвестиційних фондів, адже цей проєкт, схоже, збирається очолити революцію в ігровій індустрії та поставити гравців у центр системи цінностей.

Чи сприяє Metacade падінню Monero?

Monero має своїх відданих прихильників, бо фокусується на тому елементі криптовалюти, який, на думку багатьох, лежить в основі цієї технології — а саме, конфіденційності. Оскільки вже незабаром мають з’явитися цифрові валюти центральних банків (CBDC), не дивно, що прихильники Monero як ніколи впевнені в тому, що цей проєкт гратиме важливу роль, незважаючи на поганий ціновий прогноз для Monero.

Проте конфіденційність, яку забезпечує Monero, ймовірно, зіткнеться зі значними проблемами, оскільки у 2023 році над криптовалютами нависла загроза регулювання. Якщо нові правила позбавлять конфіденційності, яка надається під час транзакцій Monero, у компанії зникне унікальна торговельна пропозиція; тому не дивно, що багато власників монет шукають інші проєкти із вищими шансами на тривалий успіх. Metacade — це проєкт, який викликає великий інтерес по всій галузі, тому немає нічого дивного, що багато власників XMR обирають цей варіант.

Що таке Monero (XMR)?

Monero — це криптовалюта, орієнтована на конфіденційність, що прагне реалізувати одну з найперших ідей цифрової готівки — тобто анонімні платежі, які неможливо відстежити.

Цей проєкт із відкритим вихідним кодом має кваліфіковану технічну команду, яка постійно розвиває технологію, а також вже розробила структуру майнінгу, яка гарантує, що навіть невеликі майнери можуть отримати вигоду від того, що допомагають захищати мережу.

Загальний ціновий прогноз для Monero: чи може XMR витримати регулювання?

Хоча навряд чи XMR вдасться досягти успіху в умовах посилення регулювання, однак це не означає, що проєкт приречений. Навіть якщо купувати Monero традиційними способами, з допомогою яких інвестори зазвичай купують криптовалюту, стає дедалі важче, в Monero завжди буде процвітаючий чорний ринок для тих, хто бажає залишитися анонімним.

Якщо враховувати цей факт, а також загальні ціни на криптовалюту в наших прогнозах ціни Monero , то, ймовірно, XMR у 2023 році впаде десь до 90 доларів США, оскільки користувачам заборонено продавати та купувати цю монету через ліцензовані біржі. Якщо вона зможе утриматися вище цього рівня, можливо, ми побачимо, що до 2025 року ціна знову підніметься до поточного рівня в 160 доларів.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це новий інноваційний проєкт, який здійняв багато галасу в галузі. Це сталося після того, як команда Metacade опублікувала нову технічну документацію , яка отримала широке визнання, і в якій детально описано плани революціонізувати ігрову індустрію та дозволити геймерам заробляти під час гри.

Проєкт прагне створити найбільшу в світі Р2Е-аркаду, що дозволить гравцям монетизувати свій ігровий досвід за допомогою комплексної системи винагород.

Як працює MCADE?

Геймери зможуть отримувати винагороди в токені MCADE, що служить валютою цієї платформи та забезпечує корисність в екосистемі Metacade. З його допомогою можна здійснювати покупки та платити за доступ (наприклад, щоб взяти участь у турнірі), а також можна застейкати токени, тоби власники MCADE можуть скористатися своїми токенами, щоб отримувати пасивний дохід.

Metagrants — це ще одна інноваційна програма, яка включена в дорожню карту проєкту та сприяє планам розвитку екосистеми, адже дозволить досвідченим командам розробників ігор продемонструвати спільноті свої ігрові концепції та отримати відгуки. Потім власники MCADE зможуть проголосувати за виділення коштів на ті проєкти, які, на їхню думку, заслуговують це.

Успіх передпродажу Metacade показує, який високий потенціал має цей проєкт, адже від моменту його запуску вже вдалося зібрати колосальні 5,4 млн доларів.

Загальний ціновий прогноз для Metacade: як високо може піднятися MCADE?

Схоже, Metacade готуєься принести солідні прибутки, і оскільки кількість користувачів проєкту буде збільшуватися у 2023 році, ціна MCADE може зрости дуже скоро через очікування цього. Враховуючи інтерес інвесторів, цілком раціонально, що MCADE цього року сягне позначки в 1 долар.

Напевно, до 2025 року платформа розкриє весь свій потенціал, а це означає, що до кінця того року вартість MCADE цілком реально може піднятися до 8 доларів.

Що варто обрати інвесторам, щоб отримати найбільші прибутки: Monero чи Metacade?

Ймовірно, XMR буде частиною криптовалютного ландшафту в найближчі роки, але, враховуючи ціновий прогноз для Monero та ціни на інші криптовалюти-конкуренти, це не робить його гарним варіантом інвестицій прямо зараз. З іншого боку, Metacade демонструє ознаки того, що він є унікальною інвестиційною можливістю, яка випадає дуже рідко, особливо зараз, коли під час передпродажу його можна придбати за смішними низькими цінами.