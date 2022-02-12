Як стверджують у Wells Fargo, зараз триває рання стадія впровадження біткоїну.

Подібно до 1990-х років, коли розпочалося масове поширення Інтернету, зараз криптовалюта проходить подібним шляхом.

Маркус Сотіріу, аналітик лондонської платформи для торгівлі цифровими активами GlobalBlock, стверджує, що «це лише питання часу», коли великі банки та компанії, які досі тримаються осторонь, приєднаються до криптовалютного буму.

Цього тижня багатонаціональна компанія з фінансових послуг Wells Fargo опублікувала звіт , в якому виклали дуже оптимістичні прогнози щодо криптовалют і припускають, що це лише питання часу, коли станеться прорив у впровадженні криптовалют.

Банківський гігант порівняв поширення Інтернету в 1990-х роках з нинішньою тенденцією біткоїну та інших цифрових активів і зробитив висновок, що криптовалюта знаходиться на шляху до експоненціального зростання та масового впровадження.

За словами компанії, «відсоток впровадження» криптовалюти сьогодні відповідає тим показникам, які зафіксували в роки зародження Інтернету. Оскільки цифрові активи отримують по всьому світу те визнання, якого вони заслуговують, Wells Fargo припускає, що люди швидко освоюють цю технологію.

Наразі це лише 3% населення планети, або близько 221 мільйона людей. Якщо така тенденція збережеться і вона дійсно відображатиме ту ситуацію, що спостерігалася з Інтернетом, на криптовалюти чекає світле майбутнє, додається у звіті.

Діаграма, що показує, як збільшувалась кількість користувачів Інтернету порівняно з тим, як зростає кількість користувачів криптовалют. Джерело: Wells Fargo

Wells Fargo прогнозує, що в недалекому майбутньому криптовалюта «сягне точки масового впровадження», а також попереджає про те, що багато проєктів, скоріше за все, зазнають невдачі.

Сотіріу: Це лише питання часу

Деякі з найбільших світових банків й досі роблять негативні прогнози щодо біткоїну та інших криптовалют.

Проте Маркус Сотіріу, аналітик британської компанії з торгівлі цифровими активами GlobalBlock, вважає , що так буде недовго.

За його словами, банки на кшталт Bank of America, незабаром займуть іншу позицію щодо криптовалют, як це зробив JPMorgan на чолі з його генеральним директором Джеймі Даймоном.

Аналітик зазначає, що інституційні інвестори проявляють все більший інтерес. Цього тижня ще одна компанія, KPMG Canada, заявила, що додала біткоїн та Ethereum до своєї скарбниці.

Ціна біткоїну

У п’ятницю Сотіріу з GlobalBlock зазначив, що біткоїн може стати основним бенефіціаром масового впровадження.

Відкат біткоїну від максимальних 45 500 доларів, які спостерігалися цього тижня, означає, що бики зіштовхуються з перспективою подальшої слабкості. За словами Сотіріу, ймовірно, прогноз погіршиться через настрої на загальних ринках, на які вплинули вчорашні дані про інфляцію в США, які виявилися більшими, ніж очікувалося.

Також він зазначає, що відкат біткоїну, що спостерігається після того, як пара BTC/USD підскочила майже на 40% від січневих мінімумів, свідчить про те, що бикам необхідно піднятися вище внутрішньоденних максимумів цього тижня і утримати продавців, і тоді вони зможуть підтвердити, що зростання продовжується.

На момент написання статті пара BTC/USD торгувалась десь за 43 643 долари.