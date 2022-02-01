Конфіденційні монети — це криптовалюти, які приховують деталі транзакції. Крім цього, вони взаємозамінні. Наразі Monero і Zcash є двома найпопулярнішими монетами конфіденційності. Але в яку з них краще інвестувати?

Monero запустили у квітні 2014 року, щоб забезпечити приватні транзакції, стійкі до цензури. Він працює на непрозорому блокчейні, який використовує інструменти для підвищення конфіденційності, щоб зберегти конфіденційність транзакцій і зробити їх недоступними для відстеження. Сюди входять приховані адреси, кільцеві підписи та дзвінок CT. Monero використовує протокол CryptoNote, щоб згрупувати транзакції разом, і алгоритм консенсусу proof-of-work, щоб перевірити їх.

Зуко Вілкокс створив Zcash у жовтні 2016 року в результаті форка біткоїну. Він забезпечує вибіркову прозорість і конфіденційність транзакцій. Він використовує два типи адрес: Z-адреси (приватні) і T-адреси (прозорі). Також Zcash використовує докази з нульовим знанням (zk-SNARKs), щоб гарантувати високий рівень конфіденційності.

Хоча обидва вони є монетами конфіденційності, вони мають різні криптографії, різні протоколи, що лежать в їхній основі, та неоднакові моделі майнінгу. В той час, як Monero є повністю анонімним, Zcash дозволяє користувачам виконувати захищені або прозорі транзакції. Однак обидва вони стійкі до ACIS, і в майбутньом їх обох можуть зарегулювати. У Monero час блокування становить дві хвилини, а у Zcash — майже три хвилини.

На відміну від Zcash, який дещо складніший у використанні, Monero набуває масового поширення в даркнеті. Більше того, його можна використовувати для майнінгу в браузері, адже його програмне забезпечення для майнінгу можна запускати з Інтернет-браузера. Проте порівняно з Monero у Zcash дуже низька комісія за транзакцію (у середньому 0,0001 ZEC). Хоча обидва мають проблеми з масштабованістю, через обмеження розміру блоків Monero є більш масштабованим, ніж Zcash.

Наразі токен XMR коштує 153,20 долара, а ринкова капіталізація становить 2,76 млрд доларів. ZEC має ринкову капіталізацію в 1,16 млрд доларів і коштує 95,99 долара. Якщо обирати серед цих двох, XMR буде кращою інвестицією, адже він на 100% приватний, масштабований і не відстежується. Однак мати справу з цими монетами може бути ризиковано, адже вони знаходяться під радаром регулюючих органів. Чиніть розумно та проведіть необхідний аналіз.