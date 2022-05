Через невизначеність ринку монета HERO була однією з тих криптовалют, що коливалися найбільше протягом останнього місяця. Вчора вона зросла на понад 5%, але згодом впала, і сьогоднішні її втрати складають 8,74%.

Але чому ж монета піднялася вчора, і чому цей підйом був таким незначним? У цій статті ми розглянемо можливі причини вчорашнього зростання.

Однак перш ніж розбирати ці важливі причини, давайте спочатку ми пояснимо, що ж таке «Metahero» (з англ. Метагерой) для тих, хто, можливо, вперше зіштовхується з цією назвою.

Двома словами, Metahero — це криптовалютний метавсесвіт, який запустили в липні 2021 року, і який прагне створити ультрареалістичний цифровий світ, в якому користувачі зможуть сканувати реальних людей й об’єкти та переносити їх у метавсесвіт.

Щоб реалізувати свої плани, цей проєкт співпрацює з провідною технологією 3D-сканування 16k, а також основним гравцем ігрової індустрії Wolf Digital World (WDW).

Однією з головних причин зростання ціни на Metahero є поточна розробка, якою вони займаються. До того ж, нещодавно Metahero став спонсором заходу FAME MMA, і на його сайті вони розмістять свій перший сканер для подорожей (Metascanner). Після його запуску усі користувачі зможуть ним скористатися.

Ця подія має відбутися наступного місяця, а саме 14 травня.

Ще однією причиною, яка значною мірою сприяла нещодавній бичачій тенденції монети, стало те, що минулого тижня Everdome (метавсесвіт від Metahero) завершив дроп Genesis NFT.

Власники DOME (нативного токена Everdome) отримають доступ до основних ключів Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022