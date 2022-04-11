Конфлікт між Україною та Росією триває вже більше місяця. Від самого початку війни цю криптовалюту використовували, щоб підтримати людей та військових. Віталік Бутерін, засновник Ethereum, вирішив перестати залишатися осторонь цієї ситуації і пожертвував Україні 5 мільйонів доларів (3,8 мільйона фунтів стерлінгів).

Якщо бути більш точним, Бутерін пожертвував 750 Ethereum (ETH) благодійній організації Unchain Fund, яку створили блокчейн-активісти. Unchain Fund створили для допомоги Україні на гуманітарному фронті. Окрім 750 ETH для Unchain Fund, Бутерін також перерахував 750 ETH в Aid For Ukraine. Цей фонд створило Міністерство цифрової трансформації України. Фонд Aid For Ukraine повідомив через Twitter, що вони раді були отримати пожертвування в 2,5 мільйона доларів (1,89 мільйона фунтів стерлінгів) від щедрого Бутеріна.

Бутерін залишається скромним

Сам Віталік Бутерін при цьому ні слова на сказав про пожертвування. Єдина причина, чому нам стало відомо про пожертви, — це тому, що про це заявили фонди, і тому, що домен Ethereum Name Service (ENS) «vitalik.eth» містить пожертвування.

Завдяки подарунку від засновника Ethereum сума крипто-пожертвувань зараз перевищує 100 мільйонів доларів (75 мільйонів фунтів стерлінгів). Зокрема, значні фінанси від криптоспільноти надходять уряду України, фонду допомоги українським військовим «Повернись живим», UkraineDAO, Unchain Fund, Aid for Ukraine та Cyberpolice Ukraine.

Як використовують зібрані гроші?

Український уряд та благодійні організації використовують ці кошти для різних цілей. Серед іншого, військові та гуманітарні ініціативи можуть скористатися щедрістю криптоспільноти. Пожертвування у криптовалюті дозволяють у простий і швидкий спосіб прийти на допомогу в критичній ситуації.

Щоб здійснювати міжнародні платежі за допомогою криптовалют, не потрібно залучати фінансові установи, і кошти надходять безпосередньо в місце призначення. Однак потім ці кошти потрібно конвертувати в фіатні гроші, щоб придбати за них якісь речі. Зрештою, ми ще не досягли того моменту, коли скрізь можна буде сплачувати біткоїнами та ефірами.

Цікавий факт, перші пожертвування в біткоїнах почали надходити 8 лютого. На той момент загроза з боку Росії вже наростала, і українські волонтери та хакерські організації вирішили надати підтримку Україні.

За місяць після вторгнення ціна біткоїну зросла на 35%

За місяць після вторгнення російської армії в Україну ціна біткоїну зросла на 35%. Це говорить про те, що біткоїн здатний добре захищати себе в часи серйозних геополітичних потрясінь і нестабільних макроекономічних умов.

Однак зараз ціна біткоїну переживає деяке зниження. Після того, як монета піднялася до 48 000 доларів США (36 400 фунтів стерлінгів), вона опустилися нижче 45 000 доларів (34 000 фунтів стерлінгів). Хочемо зазначити, що на конференції Bitcoin 2022 запланували кілька ціканок, які можуть потенційно підвищити ціну цієї криптовалюти. Зокрема, сьогоднішня презентація Самсона Моу о 16:45, за словами спікера, має стати сенсаційною.