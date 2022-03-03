Український уряд скасував запланований ейрдроп криптовалют, оскільки російське вторгнення продовжується. А разом з ним продовжують атакувати підступні хакери.

Користувачі Twitter встановили, що щойно випущений з українського гаманця Ethereum токен Peaceful World (WORD) є потенційною спробою фішинг-шахрайства.

Хакери намагаються підробити WORD

Здавалося, що український гаманець Ethereum розповсюджує щойно викарбуваний токен, але з’явилися підозри, що хакери вдалися до шахрайства і намагаються підробити токен.

Про це повідомив у Twitter віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму офіційному акаунту. Він зробив такий допис у Twitter:

Ретельно все обдумавши, ми вирішили скасувати ейрдроп. З кожним днем охочих допомогти Україні в боротібі проти агресії стає все більше.

Країна збирається підтримувати свої збройні сили за допомогою NFT

Федоров повідомив, що Україна оголосить про невзаємозамінні токени (NFT) на підтримку власних збройних сил, але зазначив, що країна не планує випускати їх.

У середу крайна офіційно оголосила про проведення ейрдропу, але урядовці більше не оприлюднили жодної додаткової інформації та не зробили жодних заяв щодо цієї події, яка була запланована на четвер.

Метою дропу було винагородити донорів

У вчорашньому повідомленні зазначалося, що метою цієї ініціативи є винагородити криптодонорів. Через втручання зловмисників не вдалося провести довгоочікуваний захід.

Загальна сума криптопожертвувань Україні становить 30 мільйонів доларів

Відтоді, як близько тижня тому Україна почала приймати криптопожертвування, вона зібрала близько 30 мільйонів доларів, як йдеться в останньому оновленні Федорова в Telegram.

Вони збирали кошти за допомогою Bitcoin, Ethereum, Polkadot та інших альткоїнів, наприклад, Dai, Candle, Dogs of Elon тощо. Окрім того, кошти збирають в стейблкоїнах, зокрема Tether і USDC.

За даними Etherscan, український гаманець Ethereum офіційно отримав криптоактиви на суму понад 15,9 мільйона доларів, при цьому на Ethereum (ETH) припадає лише близько 8,1 мільйона доларів. Решта – це вищезгадані стейблкоїни та альткоїни.

Україна однією з перших узаконила криптовалюти

До війни Україна була передовиком у криптопросторі. Також вона стала першою країною в світі, яка офіційно попросила про пожертвування в криптовалюті. Через вторгнення курс гривні впав, також воєнні дії негативно позначилося на електронних платежах.