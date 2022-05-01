Український NFT-музей створив спеціальні NFT для Ілона Маска

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Twitter, що команда Українського NFT-музею створила спеціальний невзаємозамінний токен (NFT) на честь Ілона Маска, засновника SpaceX і Tesla.

Ілон Маск одним із перших підтримав Україну після вторгнення Росії. У своєму повідомленні міністр також зазначив, що цьому музею вже вдалося зібрати 258 ETH, що становить приблизно 725 000 доларів.

Український NFT-музей

У музеї NFT, який також називають «Метаісторія: Музей війни», є NFT-колекція, де зображено ексклюзивні моменти з нинішньої війни між Росією та Україною.

Цей музей створили минулого місяця для збору пожертвувань на допомогу громадянам і військовим, які постраждали від війни. Продаж NFT-колекції буде проходити на блокчейні Ethereum, а потім всі зібрані кошти перекажуть на офіційний криптогаманець міністерства (наразі в ньому є 258 ETH).

Підтримка України від Ілона Маска

Україна отримала величезну користь від проєкту Ілона Маска Starlink. Коли почалася війна, Михайло Федоров попросив надати Україні термінали Starlink, оскільки через російські атаки виникли проблеми з Інтернетом.

Зараз в Україні працює понад тисяча терміналів Starlink. Проте Україна все одно потребує допомоги всього світу.