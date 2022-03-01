Сьогодні ціна UMA в реальному часі становить 8,33 долара, а добовий обсяг торгів складає 462,7 мільйона доларів. UMA зросла на 73,45% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати UMA, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати UMA

Оскільки UMA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати UMA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити UMA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на UMA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть UMA.

Що таке UMA?

UMA (або Universal Market Access) — це протокол для створення синтетичних активів на базі блокчейну Ethereum. UMA запустили в грудні 2018 року.

Синтетичні активи – це клас активів, які представляють різні базові активи і мають однакову вартість. UMA спеціалізується на тому, що дозволяє своїм користувачам розробляти та створювати фінансові контракти, які самостійно виконуються і підтримуються і що забезпечені економічними стимулами, а також запускати їх на блокчейні Ethereum.

UMA дозволяє контрагентам оцифровувати та автоматизувати будь-які фінансові деривативи реального світу, зокрема ф’ючерси, контракти на різницю цін або свопи із сукупною прибутковістю. Також, як і інші криптовалюти, ця платформа дозволяє створювати на основі цифрових активів похідні контракти, що виконуються самостійно.

Чи варто купувати UMA сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни UMA

Tech News Leader оптимістично налаштований щодо Uma, вони прогнозують, що за рік монета перевищить позначку 10 доларів. Експерти цього ресурсу передбачають, що за 5 років 1 UMA буде коштувати 30,21 долара, а за 10 — 203,34 долара.

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