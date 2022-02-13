Uniswap (UNI) завершив тиждень різким зниженням, це сталося, бо оприлюднили вражаючі дані про ІСЦ в США. Проте, незважаючи на цей тиск продажів, прогноз щодо токена є бичачим, принаймні в найближчій перспективі. Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі ключові моменти:

На момент виходу статті монета торгувалася за 10,55 долара, тобто за 24 години впала приблизно на 9%.

Окрім того, в п’ятницю наприкінці торгового тижня Uniswap (UNI) відчув певний тиск.

Проте існує шанс, що протягом найближчих кількох днів монета може з легкістю повернутися до 16 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Uniswap (UNI): ціновий прогноз та аналіз

Коли в п’ятницю закривалася торгівля, було зрозуміло, що UNI знаходиться на межі. Монета намагалася знайти достатній попит біля позначки 11 доларів. Однак їй це не вдалося. Хоча 11 доларів виявилися сильною зоною підтримки, та все ж UNI опустився нижче цього рівня.

На момент публікації статті монета торгувалася десь за 10,55 долара. Проте, схоже, UNI перестав падати. Він намагається подолати позначку в 11 доларів, і ми очікуємо, що незабаром він підніметься вище цієї позначки. Головним завданням зараз буде перевірити, чи буде достатній попит у зоні підтримки на рівні 11 доларів.

З огляду на тенденції на ринку та індикатори на графіку, цілком ймовірно, що монета різко почне зростати від позначки в 11 доларів. Прогнозуємо, що вона відновиться десь до 16 доларів.

Чи варто інвестувати в Uniswap?

Uniswap (UNI) — це найбільша децентралізована біржа в мережі Ethereum. Можливо, він і не є одним з найбільших токенів на ринку, але він зацікавив багатьох інвесторів. Якщо шукаєте перевірений актив, що має надійну історію прибутків, UNI вам підійде ідеально. Більше того, бики можуть пограти в короткострокові ігри, щоб скорисатися зростанням токена до 16 доларів.