Uniswap (UNI) демонструє силу кілька останніх днів

Протягом останніх трьох днів Uniswap (UNI) демонструє зростання. Його висхідний імпульс збігається з покращенням показників на загальному крипторинку. Схоже, UNI ще має достатній імпульс, щоб продовжити зростати найближчим часом. Ось що вам потрібно знати:

На момент виходу статті UNI торгувався за 8,77 долара, тобто за останні 24 години токен зріс на 5%.

Очікується, що найближчими днями монета відновить свою важливу зону підтримки в 9,4 долара.

Якщо це станеться, UNI може продовжити зростати і збільшиться принаймні на 30%.

Джерело даних: Tradingview

Куди буде рухатися ціна Uniswap (UNI) далі

Протягом останнього тижня UNI торгувався в дуже важливому діапазоні. Хоча монеті вдалося утриматися вище рівня підтримки в 8,13 долара, їй не вдалося подолати позначку в 9,4 долара. Фактично UNI здійснив кілька спроб подолати поріг в 9,4 долара і щоразу зазнав невдачі.

Однак нещодавній імпульс міг би сприяти такому необхідному зростанню, в результаті якого позначка в 9,4 долара нарешті перетворилась би з рівня опору на підтримку. Зрештою, монета зростає вже три дні поспіль. За останні 24 години вона здорожчала на 5%.

Якщо бикам вдасться знову сягнути 9,4 долара і консолідуватися в цьому районі до кінця тижня, тоді може відбутися бичачий забіг UNI, в результаті якого токен зросте принаймні на 30%. Але якщо монета впаде нижче поточного опору на рівні 8,13 долара, цей прогноз анулюється.

Чому варто придбати Uniswap (UNI) сьогодні

Uniswap (UNI) — це основна децентралізована біржа в мережі Ethereum. Окрім того, це один з найбільших проєктів у сфері DEX, його ринкова капіталізація становить майже 6 мільярдів доларів.

Однак UNI має ще великий потенціал. Всього кілька днім тому монета намагалася подолати позначку в 20 доларів. Цілком можливо, що в середньостроковій перспективі вона зможе знову піднятися до цих висот.