Uniswap зріс на 11% після оголошення про ліквідність. Де купити токен
Біржа Uniswap оголосила, що почне готувати ліквідність для тестового лістингу та здійснить тестову торгівлю, і через цю новину її нативний токен UNI зріс. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Uniswap, ця стаття саме для вас.
Де зараз найкраще купувати Uniswap
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Що таке Uniswap?
Uniswap — це популярний протокол децентралізованої торгівлі, який відомий тим, що спрощує автоматизовану торгівлю DeFi-токенами.
Uniswap є автоматизованим маркетмейкером (AMM), який запустили у листопаді 2018 року. Він стає все більш і більш популярним, бо зростає популярність сектора DeFi, а отже і збільшується і торгівля токенами, пов'язаному з ним.
Uniswap прагне, щоб торгівля токенами була автоматизованою та повністю відкритою для всіх, хто володіє токенами, і водночас покращує ефективність торгівлі порівняно з традиційними біржами.
Вирішуючи проблеми ліквідності за допомогою автоматизованих рішень, Uniswap пропонує кращу ефективність і позбувається проблем, від яких страждали перші децентралізовані біржі.
Чи варто купувати Uniswap сьогодні?
Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.
Прогноз ціни Uniswap
Wallet Investor не радить інвестувати в Uniswap. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що лише за один рік його ціна впаде з поточного рівня близько 9,81 долара до 1,30 долара, тобто втрати становитимуть -87%.
Якщо ви зараз інвестуєте в Uniswap 100 доларів США, то за рік у вас може залишитися 13 доларів. Звичайно, це лише один ціновий прогноз. Деякі аналітики оптимістично налаштовані щодо Uniswap.
Uniswap в соціальних мережах
Still buying $RVP dips… this coin is a fuckn beast… sleeping giant… buy it on #Uniswap… full conviction LFG pic.twitter.com/1XqPVsHlx8
— Adam Demersseman (@DemerssemanAdam) February 26, 2022