Біржа Uniswap оголосила, що почне готувати ліквідність для тестового лістингу та здійснить тестову торгівлю, і через цю новину її нативний токен UNI зріс. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Uniswap, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Uniswap

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Що таке Uniswap?

Uniswap — це популярний протокол децентралізованої торгівлі, який відомий тим, що спрощує автоматизовану торгівлю DeFi-токенами.

Uniswap є автоматизованим маркетмейкером (AMM), який запустили у листопаді 2018 року. Він стає все більш і більш популярним, бо зростає популярність сектора DeFi, а отже і збільшується і торгівля токенами, пов'язаному з ним.

Uniswap прагне, щоб торгівля токенами була автоматизованою та повністю відкритою для всіх, хто володіє токенами, і водночас покращує ефективність торгівлі порівняно з традиційними біржами.

Вирішуючи проблеми ліквідності за допомогою автоматизованих рішень, Uniswap пропонує кращу ефективність і позбувається проблем, від яких страждали перші децентралізовані біржі.

Чи варто купувати Uniswap сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Uniswap

Wallet Investor не радить інвестувати в Uniswap. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що лише за один рік його ціна впаде з поточного рівня близько 9,81 долара до 1,30 долара, тобто втрати становитимуть -87%.

Якщо ви зараз інвестуєте в Uniswap 100 доларів США, то за рік у вас може залишитися 13 доларів. Звичайно, це лише один ціновий прогноз. Деякі аналітики оптимістично налаштовані щодо Uniswap.

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