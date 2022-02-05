Хоча протягом останнього тижня спостерігалася значна волатильність криптовалюти, Unus Sed Leo (LEO) демонструє солідну тенденцію до зростання. Завдяки прориву токен LEO піднявся до нового історичного максимуму в 5,21 долара. Хоча ми очікуємо, що його ціна дещо знизиться, та бичача тенденція ще активно діє. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання статті Unus Sed Leo (LEO) торгувався за 5,21 долара, тобто лише за останні 24 години він зріс майже на 30%.

Окрім того, монета зростала протягом останніх 7 днів, і її тижневий приріст складає понад 52%.

Аналітики очікують, що ця висхідна тенденція продовжиться найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Unus Sed Leo (LEO): прогноз та аналіз цін

Нещодавнє зростання LEO здивувало багатьох. Цей токен затьмарив весь ринок, і здається, попереду буде ще більше. Усі технічні індикатори показують дуже потужний бичачий тренд.

Наприклад, токен торгується набагато вище своєї 100-денної простої ковзної середньої, що знаходиться в районі 3,5 долара. Більше того, він зріс майже на 600% від свого 52-тижневого мінімуму і протягом останніх днів подолав декілька ключових зон опору.

Хоча очікується, що його ціна дещо знизиться, та загальний прогноз такий, що найближчими днями він буде зростати ще більше. Зростання LEO відбувається на тлі того, що завдяки покращенням настроїв на ринку інші криптоактиви починають торгуватися в плюсі.

Чи варто купувати Unus Sed Leo (LEO)?

Unus Sed Leo (LEO) є основним службовим токеном для екосистеми iFinex. Його запустили у 2019 році для користувачів Bitfinex, і відтоді LEO зростає шаленими темпами.

Ця монета однозначно має позитивні довгострокові перспективи. Якщо ви хочете просто придбати цей актив і тримати його протягом року або й більше, то, ймовірно, в довгостроковій перспективі ви отримаєте великі гроші.