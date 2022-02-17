Utrust сьогодні зріс на 9%. Де найкраще придбати Utrust

Utrust створили, щоб він міг забезпечити вирішення проблем, які призводять до того, що криптовалюту незручно використовувати в якості платіжного засобу. До таких проблем належать недостатній рівень безпеки транзакцій на платіжних платформах та відносно високі комісії.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Utrust, чи стане він вигідною інвестицією, а також де зараз найкраще придбати Utrust, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Utrust

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Що таке Utrust?

Головна мета Utrust — створити систему, яка дозволить здійснювати швидкі та безперебійні криптотранзакції з низькими комісіями, і це в свою чергу дозволить продавцям охопити широку аудиторію власників криптовалют.

Завдяки цій платформі покупці можуть безпечно купувати товар, і є можливість повернути кошти. Платформа захищає продавців від високої волатильності крипторинку.

Utrust прагне створити більш надійну платіжну платформу, тому поєднує найкращі функції блокчейну та традиційних фіатних систем.

Однією з найбільш серйозних проблем криптовалюти є волатильність цін. Utrust прагне захистити від її наслідків і покупців, і продавців, тому надає продавцям захист від волатильності ринку, а покупцям пропонує можливість повернути кошти.

Доки покупець не отримає придбаний товар, Utrust забезпечує транзакцію, виступаючи посередником і гарантуючи виконання угоди.

Чи варто купувати Utrust сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви ставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни Utrust

Wallet Investor стверджує, що Utrust стане гарною інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують довгострокове зростання ціни: на початку 2027 року токен буде коштувати трохи менше 1 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько 237%. Тобто, якщо зараз інвестувати в нього 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 337 доларів.

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