ОАЕ придивляються до компаній та інших постачальників послуг у постійно зростаючій криптоіндустрії, а також планують створити для них систему ліцензування, що зробить країну дружньою до криптовалют.

Як йдеться у звіті, який Bloomberg опублікував у четвер, Об’єднані Арабські Емірати придивляються до глобального крипто- та фінтех-простору і планують створити систему ліцензування, щоб залучити провідних світових постачальників послуг віртуальних активів.

За даними звіту, криптовалютні ліцензії мають полегшити роботу великих компаній з цифрових активів та інших постачальників фінансових технологій в цій країні метою, а це зробить ОАЕ глобальним центром.

Кажуть, що Управління з цінних паперів та товарів, регулятор цінних паперів в ОАЕ, працює над остаточним варіантом запропонованої системи ліцензування.

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, які мають відношення до цієї справи, коли презентують цю систему, стане доступний простий спосіб ліцензування, і криптобіржі та інші VASP захочуть відкрити офіси та здійснювати свою діяльність в цій країні.

Як стало відомо, національну програму ліцензування криптовалют розробили відповідно до рекомендацій, які надала Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Як визначив це глобальний регулятор, дозволяючи криптовалютним компаніям здійснювати операції, держави мають забезпечити дотримання суворих протоколів реєстрації, тому важливо, щоб вони дотримувалися вимог боротьби з відмиванням грошей (AML).

У випадку ОАЕ, для нагляду за національним регулюванням криптокомпаній Управління з цінних паперів та товарів (SCA) працюватиме разом із центральним банком. Тим часом місцеві фінансові регулятори матимуть повноваження керувати процесами ліцензування, які характерні саме для їхнього регіону, і з урахуванням криптокомпанії, яка розглядається.

Пропонуючи крипто-дружнє середовище, ОАЕ, ймовірно, орієнтуються на величезну частину крипторинку, яка, можливо, розглядає такі напрямки, як Гонконг і Сінгапур.

Окрім ліцензій на криптовалюту, країна хоче залучити майнерів за допомогою основних регулювань, які підтримують індустрію і сприяють використанню зеленої енергії.