Останнім часом про Україну багато говорять в новинах. І зараз вона знову в центрі уваги, хоча і не тому, як ви могли б очікувати.

Сьогодні уряд офіційно прийняв закон про легалізацію біткоїну та інших криптовалют. Уряд схвалив цей законопроєкт у вересні минулого року, але президент України Володимир Зеленський повернув його до Верховної Ради на доопрацювання. І от сьогодні, через чотири місяці, цей закон набув чинності.

Що це означає

«Розвиток нової галузі дозволить залучати прозорі інвестиції та зміцнить імідж нашої країни як високотехнологічної держави», – так у вересні прокоментував цей законопроєкт Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації України.

Це позитивний крок, який має захистити власників цифрових активів, біржі та інших зацікавлених сторін у цій галузі. Особливо хочеться відмітити, що в українське законодавство вперше внесли терміни цифровий гаманець, закритий ключ і віртуальні активи. Звичайно завжди знайдуться ті, хто виступають проти запровадження регулювання в криптопросторі, проте загалом це важливий крок для розвитку галузі, який має сприяти більшій прозорості та збільшити довіру до тих, хто працює в Україні, а також зменшити шахрайство. Сподіваємося, що тепер зменшаться випадки таємного майнінгу, ухилення від сплати податків та інша «тіньова» криптоактивність, а інновації будуть зростати, і до країни будуть надходити іноземні інвестиції.

Геополітична нестабільність

Проте, на жаль, у кімнаті є слон. Навіть затяті шанувальники криптовалют навряд чи кинуться розкуповувати квитки до України в один бік, адже всім відомо про поточні проблеми з якимось паном Путіним. Реальність така: можна перерахувати всі переваги, які пропонує Україна для криптопростору, – наприклад, низькі податки, спрощена законодавча база, покращення технічної інфраструктури та величезна кількість інженерів – але поки на кордоні перебувають 150 000 російських військових, Україні навряд чи вдасться найближчим часом стати центром цифрових активів у Східній Європі.

Однак, якщо не брати до уваги геополітичні проблеми, здається, Україна рухається в авангарді серед європейських країн, якщо говорити про правову базу стосовно криптовалют. Південна Америка особливо привітно ставиться до легалізації криптовалют, а от Європа на сьогоднішній день не проявляє такої теплоти. ЄС почав посилювати контроль над криптовалютними переказами, щоб їх легше було простежити. Хоча деякі окремі держави легалізували криптовалюти. Мабуть, найбільш помітним став німецький закон, який прийняли минулого року, і, згідно з яким, німецьким фондам для інституціональних клієнтів (Spezialfonds) дозволили виділяти до 20% своїх активів на криптовалюту. На той час Україна лише сподівалася очолити цифровий прорив на континенті, тоді законопроєкт ще тільки винесли на розгляд.

Ще одна цікава дивина в цій історії – різкий контраст порівняно з Росією. Як відомо, Путін виступав проти криптовалют і домагався повної заборони цієї галузі, і в той же час у країні ведеться активна розробка цифрової валюти центрального банку.

Це ще один предмет, щодо якого вони займають з Україною протилежних позицій.