Траст Valkyrie Avalanche Trust призначений лише для акредитованих інвесторів.

Компанія Valkyrie, яка займається інвестиціями в цифрові активи, офіційно запустила новий траст криптофонду, в якому використовуватимуть криптовалюту Avalanche (AVAX).

Новий траст Valkyrie Avalanche Trust (VAVAX) надасть інституційним інвесторам можливість вкладати кошти в нативний токен Avalanche AVAX.

Цей траст дасть доступ до Avalanche, враховуючи той факт, що установи активно цікавляться секторами децентралізованих фінансів (DeFi), невзаємозамінних токенів (NFT) та іншими криптопроєктами.

На даний момент Avalanche є однією з провідних платформ для таких проєктів. Тепер акредитовані інвестори зможуть отримати доступ до цієї екосистеми через безпечний трастовий фонд.

«Сьогодні ми з гордістю повідомляємо про запуск трасту Valkyrie Avalanche Trust (VAVAX). Avalanche швидко піднімається в рейтингу цифрових активів і зараз вже грає значну роль у #DeFi. VAVAX надає безпечний доступ до нативної валюти Avalanche $AVAX, і це дуже надійно», – повідомили представники Valkyrie в середу.

Запуск Valkyrie Avalanche Trust (VAVAX) відбувся лише за кілька тижнів після того, як інвестиційна компанія оголосила про Valkyrie Multi-Coin Trust. Цей траст також володів AVAX, а окрім того, BNB Binance, Polygon (MATIC) і Terra (LUNA).

Valkyrie також пропонує трасти з одним активом для Bitcoin (BTC), Dash (DASH), Tron (TRX), Ziliqa (ZIL) і Polkadot (DOT).

На момент написання статті AVAX торгувався десь за 61,25 долара, тобто за останні 24 години він зріс на 2,3%. Здобутки криптовалюти не дуже значні, оскільки загальні крипторинки зараз слабкі. За останній тиждень пара AVAX/USD впала на понад 10%.